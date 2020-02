Paratici sembra già proiettato al prossimo calciomercato, con la Juventus che potrebbe sacrificare una pedina importante per arrivare al baby fenomeno.

Doveva andare via in estate, alla fine è rimasto e sta guidando la Juventus all’ennesimo scudetto. Parliamo di Paulo Dybala, con le valigie pronte in estate – in direzione United – e che invece ora si sta riconfermando come un giocatore importantissimo per lo scacchiere di Sarri. La sua cessione, però, potrebbe comunque non essere del tutto tramontata. Non in Inghilterra, stavolta, ma in Spagna. L’argentino, infatti, potrebbe essere la pedina di scambio perfetta per arrivare ad un giovane talento dell’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, le cifre del possibile accordo con l’Atletico

Il giocatore che la Juventus potrebbe puntare nel prossimo calciomercato è quello di Joao Felix. Il talentino, classe 1999, vorrebbe coronare il suo sogno nel cassetto: giocare con Cristiano Ronaldo, il suo idolo. Portoghese come lui, attaccante come lui. Felix, dopo la grande stagione 2018-2019 con la maglia del Benfica, ha attirato su di sé gli occhi di tutti i più grandi club europei. A sbaragliare la concorrenza ci hanno pensato in estate i Colchoneros, i quali hanno sborsato la cifra monstre di 126 milioni di euro. Un investimento enorme, forse troppo, tanto che l’Atletico potrebbe già pensare di disfarsi di lui. Dopo un inizio scoppiettante, infatti, Joao Felix negli ultimi mesi sta facendo più fatica ad imporsi. Ecco che allora si potrebbe delineare la trattativa con la Juventus: Joao Felix a Torino, Dybala più 50 milioni di euro a Madrid. Niente di definitivo per adesso, ma un’idea che, nel prossimo mercato, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Ma per vedere come andrà, bisognerà aspettare ancora.

G.N.