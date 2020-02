Calciomercato, caos Gervinho-Qatar | Il Parma ricorre alla FIFA!

Nuovo colpo di scena nell’intrigo Gervinho-Qatar: il Parma fa ricorso alla FIFA. Ecco il motivo

Il trasferimento di Gervinho in Qatar si trasforma in un vero e proprio ‘giallo’. Nonostante la firma con l’Al-Sadd arrivata negli ultimi minuti della chiusura della sessione invernale del calciomercato qatariota, c’è un altro intoppo per il Parma: secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, la federazione del Qatar non ha accettato la documentazione presentata per completare il trasferimento. L’operazione sarebbe così di fatto tramontata, ma il club gialloblu nelle prossime ore dovrebbe presentare ricorso alla FIFA per risolvere definitivamente la questione. Si attende dunque la decisione finale della massima organizzazione internazionale. Il ‘giallo’ Gervinho non è ancora risolto.

