Svendita United, Casemiro a prezzo di saldo: firma in Serie A

Dal suo arrivo al Manchester United Amorim ha attuato una vera e propria rivoluzione, non prevedendo nel nuovo progetto tecnico Casemiro.

Un campione come il brasiliano è dunque alla ricerca di una nuova sistemazione, visto che dalle parti di Old Trafford non è più ben voluto. L’allenatore portoghese starebbe dunque cercando di cambiare le cose, forzando anche un po’ la mano, perché alla fine sbarazzarsi di giocatori come l’ex Real Madrid non è mai una buona idea. La scelta è stata però fatta.

Le strade del Manchester United e di Casemiro si separeranno, con la Serie A che potrebbe a sorpresa accogliere il brasiliano in questi ultimi, concitati, giorni di calciomercato.

Svendita United, Casemiro in Serie A

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Casemiro, rilegato oramai ai margini del progetto tecnico del Manchester United. Nessuno se lo sarebbe mai immaginato, eppure Ruben Amorim, dall’alto della sua poca esperienza da allenatore, ha avuto il coraggio di mettere all’uscio della porta un campione come il brasiliano, che da professionista quale è ha accettato la scelta del tecnico mettendosi subito alla ricerca di una nuova sistemazione.

Pur di liberarsene il Manchester United è pronto a contribuire al ricco salario che attualmente Casemiro percepisce in Inghilterra, da addirittura 20 milioni di euro a stagione. Sostenere spese del genere per club non inglesi è davvero complicato, motivo per il quale i Red Devils avrebbero aperto a questa soluzione conquistando immediatamente l’attenzione di diverse società, con quella di Serie A che più di tutte sembrerebbe essere pronta a fare un tentativo concreto per Casemiro già nelle prossime ore.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, il Manchester United ha scaricato il classe ’92, che adesso diventa un’occasione golosa per la Roma, che potrebbe farci seriamente un pensierino per andare a rinforzare con qualità, esperienza e mentalità vincente la mediana di Claudio Ranieri, che da qui ai prossimi giorni di calciomercato potrebbe perdere qualche calciatore.

Casemiro sbarca in Italia dopo la cessione

La Roma sogna il colpo Casemiro in questo calciomercato. Con l’aiuto economico del Manchester United, arrivare al brasiliano non si pronostica essere un’impresa titanica per il club capitolino, che a quanto pare avrebbe anche già ottenuto il gradimento del giocatore al trasferimento.

Un’eventuale approdo di Casemiro nella capitale, però, potrà sbloccarsi solo nel momento in cui Paredes dovesse fargli posto. Sull’argentino ci sarebbe infatti in pressing il Boca Juniors, che però non avrebbe ancora affondato il colpo su un giocatore che dalle parti della Bombonera manca da qualche anno, ma che non è mai stato dimenticato. Esce Paredes ed entra Casemiro, è questo il gioco d’incastri al quale starebbe partecipando attivamente la Roma.