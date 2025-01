Rinforzo Scudetto: arriva Soulè dalla Roma, si chiude col prestito

Il rinforzo Scudetto è dalla Roma, con il nome di Matias Soulè che finisce tra i rumors per il colpo last minute in Serie A.

A sorpresa, perché alla Roma non trova spazio, e c’è un club ai vertici del nostro campionato che per far seriamente sulla lotta Scudetto, ha bisogno di rinforzare il proprio attacco dopo alcune vicissitudini che hanno visto l’urgenza di andare verso il nuovo innesto.

Si tratta infatti di Matias Soulè che all’Olimpico e in Europa League, contro l’Eintracht Francoforte può aver giocato la sua ultima partita con i giallorossi. A sorpresa la Roma e per volontà anche del ragazzo, potrebbe scegliere di separarsene accettando il prestito che, come fanno sapere da TMW, potrebbe vedere l’argentino giocare per una rivale storica proprio del club capitolino.

Dalla Roma ad una rivale in Serie A: Soulè è il colpo Scudetto

Che l’annata della Roma non sia andata bene è un dato di fatto, che non lo sia stata soprattutto per Matias Soulè ancor di più perché sia sotto gestione De Rossi – troppo breve a dire il vero per saperlo – sia sotto quella di Juric e Ranieri, per lui spazio non c’è stato. E quando c’è stato difficilmente è riuscito ad incidere.

Ma la sua giovane età e quanto ha fatto vedere tra Juventus e Frosinone, col prestito nella passata stagione, starebbe spingendo un club ai vertici a puntare su di lui.

A dire il vero punterebbe su Matias Soulè chi in realtà lo ha scoperto. Si tratta infatti di Giovanni Manna che, per il Napoli, starebbe pensando a Soulè come alternativa di Neres e al posto dell’ormai partito ed ex Napoli, Kvaratskhelia. Per Antonio Conte sarebbe lui il vero rinforzo Scudetto.

Calciomercato, riecco Soulè: affare per una big di Serie A

Prima che finisse alla Roma, erano già circolate le possibilità del trasferimento dalla Juve al Napoli, proprio attraverso Manna che lo portò alla Juve Next Gen prima dell’esperienza attuale in azzurro, e adesso le voci ritornano. Come fa sapere la stessa fonte, il club azzurro starebbe pensando al prestito di Matias Soulè che magari, a cifre tutte da fissare, potrebbe vedere poi anche la possibilità del riscatto.

Matias Soulè: i dettagli dell’operazione in Serie A

Con separazione dalla Roma, ecco che Soulè potrebbe fare al caso del Napoli, con l’operazione low cost. Perché gli azzurri potrebbero scegliere di prenderlo in prestito e cercare di fissare un riscatto da 25-30 milioni di euro che, se dovesse convincere Conte lo stesso Soulè, rappresenterebbe un affare vista l’età e le qualità ancora non espresse del tutto dal ragazzo.