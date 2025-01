Napoli, lite Kvaratskhelia: le verità sull’addio

Ormai è da ore che si parla di quello che sembra un addio scontato di Kvaratskhelia da Napoli con la società pronta a vendere il giocatore già a gennaio.

Nessun tifoso del Napoli si sarebbe mai immaginato uno scenario del genere in questo nuovo anno, con Kvaratskhelia che ha già saltato la prima partita del 2025 contro la Fiorentina per un presunto affaticamento muscolare. Adesso però ci sono dei retropensieri che riguardano quello che può accadere proprio sul futuro del giocatore che sembra destinato ad andare via subito.

Perché nelle ultime ore è uscita fuori la notizia confermata da più emittenti in Italia, Francia e Georgia della possibilità di Kvaratskhelia di lasciare Napoli per il PSG. Il club francese corteggia ormai dalla scorsa estate il calciatore e avrebbe voluto chiudere l’acquisto, bloccato solo da Conte e De Laurentiis che hanno deciso di trattenerlo. Adesso però ci sono delle novità in arrivo.

Calciomercato Napoli: addio Kvaratskhelia, la verità

Una situazione non facile quella che sta vivendo Kvaratskhelia a Napoli da mesi visto che il calciatore continua a mostrarsi molto nervoso e per questo motivo che ora si cerca di capire se possa andare via già nel mercato di gennaio visto che c’è di nuovo il forte interesse per il giocatore.

Una situazione clamorosa si potrebbe venire a creare con Kvaratskhelia che può lasciare Napoli e firmare con il Paris Saint Germain anche subito nei prossimi giorni. Si parla di una maxi offerta da parte del club parigino e dell’inserimento di alcuni giocatori in scambio.

Secondo le ultime notizie, infatti, il PSG può comprare Kvaratskhelia per 90 milioni di euro più Skriniar con il Napoli che potrebbe accettare tali condizioni per andare a chiudere un grande colpo in uscita. Una situazione decisa in merito a quello che è accaduto negli ultimi mesi.

Il giocatore georgiano è parso molto nervoso in questi mesi è molto è dipeso dal fatto che il Napoli non ha rinnovato con Kvaratskhelia il contratto che ha complicato il suo umore e anche la gestione Conte con i continui cambi non sono stati presi bene dal giocatore che avrebbe deciso così di andare via in maniera definitiva.