L’addio di Fonseca non ha troppo cambiato quelli che sono i problemi in casa Milan e con Conceicao finito al centro dei rumors, di nuovo, sull’esonero.

Perché circolano nuove voci su un possibile esonero, a causa di quanto è accaduto nel giro di una sola settimana quando, a partire dalla sfida che si è giocata e vinta in rimonta a San Siro quando, domenica alla mezza il Milan ha sì trovato i tre punti, ma per poi vedere in campo la lite tra l’ormai ex capitano Davide Calabria e il suo allenatore, Sergio Conceicao, accendendo nuove polemiche all’interno dell’ambiente rossonero.

Polemiche che, dopo Zagabria, hanno visto stravolgimenti con l’addio di Alvaro Morata con destinazione al Galatasaray e altri screzi, che sono stati svelati tra le colonne di uno dei principali organi di informazione sportiva in Italia. Da chiarire cosa accadrà e con la parola che passa al campo, nel derby di Milano che potrebbe ribaltare tutto sulla posizione di Conceicao che, ad oggi, è a rischio esonero. Così come lo fu il suo predecessore.

Esonero Conceicao: circola una voce al Milan

A riportare la notizia sul possibile esonero di Conceicao, è Tuttosport che ha spiegato come sia possibile, a causa di una situazione che non è migliorata al Milan, un possibile licenziamento doppio dopo quello vissuto già con Fonseca.

Da capire poi chi prenderà il suo posto vedendo, al Milan, quanto già successo alla Roma con Juric e poi Ranieri, così come al Napoli nella passata stagione quando si cominciò con Garcia e si passò da Mazzarri e Calzona poi.

Secondo la stessa fonte, molto potrebbe passare dal derby di Milano. A San Siro, l’eventuale vittoria del Milan, cambierebbe radicalmente le cose. Ma in caso di sconfitta, sarebbe profondo rosso, a tal punto da pensare che l’esonero di Conceicao sia cosa concreta già nel week-end.

Milan, Conceicao rischia il posto: tutto passa dal derby

Si è definito molto insoddisfatto dalla sua squadra Conceicao e non ha mai nascosto il suo malumore. La rabbia di San Siro contro il Parma e poi le parole nel post-partita con la Dinamo Zagabria come segnale all’intera sua squadra che sta vedendo degli stravolgimenti in uscita. Tant’è che dopo la lite con Calabria, pare aver perso lo spogliatoio. Che sia per i cambi di Theo e Leao, così come per la separazione con Morata, sono diversi i punti che sarebbero crollati e che Conceicao rischia di non ritrovare più, nella sua gestione al Milan. Pertanto, tutti gli occhi sono a Milano. “Luci a San Siro”, sul derby sì, ma anche sulla posizione del portoghese che è a serio rischio esonero.

Chi arriva al Milan in caso di esonero per Conceicao? Le ipotesi

Il Milan potrebbe essersi completamente pentito di aver lasciato andare Ignazio Abate, giovane allenatore che sta facendo benissimo alla Ternana, dopo la sua separazione dal Milan Under 19. A soli 38 anni è tra gli allenatori giovani più interessanti del nostro calcio. Occhio alla posizione di un traghettatore che, lo stesso Abate, poteva rappresentare. Nomi come quelli di Sarri e Allegri, in questo momento, sono da escludere. Se il Milan sceglierà la via di un secondo esonero dopo quello di Fonseca, lo farà per scegliersi un traghettatore. Pirlo e soluzioni ad interim le uniche opzioni.