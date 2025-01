Fonseca torna in panchina dopo l’esonero: allenerà in Premier

Fermo dall’ultima esperienza sulla panchina del Milan, Paulo Fonseca potrebbe presto tornare ad allenare dopo l’esonero.

Stando alle ultime notizie, infatti, il portoghese sarebbe il nome in cima alla lista dei desideri di una nobile decaduta della Premier League, squadra che in questa stagione non starebbe riuscendo a trovare la quadra giusta per iniziare ad ingranare. Considerando poi il fatto che siamo oramai arrivati alla fine di gennaio, la situazione è piuttosto grave.

Per questo motivo la dirigenza avrebbe intenzione di salvare il salvabile partendo dal cambiare allenatore, con Paulo Fonseca che sembri possa essere l’uomo giusto dal quale ripartire, nonostante il fallimento in rossonero.

Fonseca torna in panchina: esonero deciso

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Paulo Fonseca, esonerato dal Milan lo scorso 29 dicembre dopo il pareggio casalingo contro la Roma. Quella in rossonero non è stata un’esperienza felice per il portoghese, che potrebbe presto già mettersela alle spalle visto che ci sarebbe una squadra pronto ad ingaggiarlo.

Al momento ci si limita a riportare delle mere indiscrezioni, ma l’impressione è che nelle prossime ore i contatti tra Fonseca ed il club potrebbero intensificarsi, anche perché la sconfitta di questo pomeriggio ha segnato l’esperienza in panchina dell’allenatore. Cambiare ora per evitare di avere rimpianti più avanti, questo è quello che vuole il club, che nelle prossime ore potrebbe non solo comunicare l’esonero, ma anche presentare proprio l’ex Milan, che dopo la Ligue 1 e la Serie A potrebbe dunque finire ad allenare anche in Premier League.

Stando alle ultime notizie, dunque, Paulo Fonseca potrebbe essere il sostituto di Ange Postecoglu al Tottenham, anche perché tra gli allenatori liberi presenti nella lista offertaci da Transfermarkt, il portoghese sembrerebbe essere fra tutti il più accessibile per gli Spurs, soprattutto se si considera quello che poi aspetterà il club non solo in questo finale di stagione ma anche nella prossima.

Fonseca in Premier League: contatti nelle prossime ore

Il Tottenham potrebbe contattare Paulo Fonseca nelle prossime ore. Non è detto che lo farà solo dopo aver esonerato di Ange Postecoglu, anche perché sull’australiano la dirigenza degli Spurs starebbe ancora riflettendo.

Con l’ex Celtic si è iniziato un progetto che fino a questo momento si sta dimostrando essere fallimentare, nonostante si creda possa prima o poi portare i frutti sperati. C’è bisogno di tempo, e questo si sapeva, ma non così tanto, con il Tottenham che invece che compiere passi in avanti, ne fa sempre qualcuno di troppo indietro. Ed è proprio questo quello che potrebbe portare all’esonero di Ange Postecoglu, con Fonseca che non aspetterebbe altro che una chiamata. Staremo a vedere.