Tempo scaduto, esonero entro stasera: hanno scelto Sarri

Il futuro di Maurizio Sarri è in procinto di cambiare: ora è pronto un altro esonero che può riportare il tecnico toscano in panchina.

L’allenatore ha lasciato la Lazio un anno fa circa e non ha ancora trovato un progetto serio che possa dargli la voglia di tornare in campo con effetto immediato. La situazione è da tenere sotto controllo perché ora è possibile che ci sia un altro esonero dopo la partita terminata poche ore fa che ha visto l’ennesima sconfitta che mette nei guai l’intera società e l’allenatore in primis.

Sarri si è detto pronto a tornare in panchina già diversi mesi fa ma non ha ancora ricevuto l’offerta giusta per poter valutare un immediato comeback.

Un altro esonero già pronto: prendono Maurizio Sarri

Il futuro di Maurizio Sarri è ancora un rebus ma può cambiare da un momento all’altro. La situazione relativa al tecnico toscano è da monitorare perché da tempo è alla ricerca di un progetto serio che possa davvero stimolarlo e permettergli di tornare in sella.

Dopo la Lazio ha aspettato una chiamata giusta dalla Serie A o dall’estero per tornare in panchina ma non ha ricevuto gli stimoli giusti e per questo non ha mai firmato ancora.

Secondo le ultime notizie ora c’è una possibilità concreta per Maurizio Sarri per tornare subito in panchina: colloqui in corso per arrivare alle firme.

Sarri torna in panchina: chance in Premier League

Maurizio Sarri è pronto a tornare in panchina. L’allenatore toscano ha scelto di tornare ora, vuole rimettersi in gioco anche con un progetto già avviato e che sia anche diverso dalle sue idee e non perfetto per come lo vorrebbe costruire lui.

Secondo quanto riferisce il The Sun, Sarri può essere il nome giusto per il Tottenham. Gli Spurs hanno perso anche oggi, in casa, contro il Leicester, e ora sono coinvolti nella zona retrocessione della Premier League. Le difficoltà sono enormi e ora i tifosi chiedono un cambiamento totale, l’esonero di Ange Postecoglou e l’avvio di un nuovo progetto.

Sarri al Tottemham è una possibilità concreta e il tecnico toscano vuole coglierla al volo perché a Londra si sente a suo agio, ha già allenato ed è pronto a rifare una cavalcata positiva in un campionato difficilissimo che, però, conosce bene e sa cosa fare.

Esonero Postecoglou: Sarri può essere il nome giusto

L’esonero di Ange Postecoglou dal Tottenham è una possibilità concreta. L’ennesima sconfitta in campionato ha lanciato gli Spurs in un momento di crisi totale da cui sembra impossibile uscire continuando in questo modo e le difficoltà sono insormontabili.

L’esonero di Postecoglou e l’arrivo di Sarri potrebbero essere una scelta importantissima per gli Spurs che ora vogliono capire in maniera chiara come andare avanti per il futruo.