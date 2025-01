Esonero in Serie A: Sarri il candidato come nuovo allenatore

Arrivano conferme su quelle che rischia di essere un esonero in Serie A perché la squadra ora può cambiare allenatore e tra le varie opzioni di scelta c’è Maurizio Sarri.

Vicenda davvero complicata e spinosa per una squadra italiana che in questo momento non riesce più a girare. Per questo motivo che la società sta valutando anche un possibile cambio di allenatore con la possibilità di puntare su Sarri che ad oggi è svincolato e aspetta l’occasione migliore che si possa palesare in queste prossime settimane o la sua scelta sarà quella di aspettare direttamente la prossima stagione.

Occhio a quello che può accadere perché ci sono delle novità in merito ad una panchina in Italia che è a serio rischio visto che ora ci sono delle notizie su un possibile e nuovo esonero in Serie A con l’allenatore che rischia il posto. Ci sono delle conferme riguardo quello che può essere deciso da un momento all’altro e anche all’occasione che porterebbe a Sarri in panchina.

Serie A, altro esonero: la scelta nuova è Sarri

Vedremo se nelle prossime ore arriveranno conferme ufficiali sul cambio in panchina che può portare Sarri a diventare il nuovo allenatore del club di Serie A dopo l’esonero. La svolta sembra essere nell’aria perché adesso il club o ritroverà risultati positivi o sarà cambio immediato.

Non arrivano buone notizie per uno degli allenatori che in questo momento in Serie A si sente in bilico con la sua posizione che resta a forte rischio dopo gli ultimi mesi negativi. Adesso si parla anche di un possibile esonero se le cose non dovessero migliorare.

Chi rischia grosso è Palladino con la Fiorentina perché in caso di esonero si punterà su Sarri. La squadra viola punta forte sul suo attuale e giovane allenatore, ma attenzione al cambio se dovesse ottenere altre sconfitte.