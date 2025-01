Gimenez-Milan, c’è l’annuncio del tecnico: domenica sarà in campo

La telenovela relativa al trasferimento di Santiago Gimenez al Milan potrebbe presto giungere ai titoli di coda.

A confermarlo è stato direttamente l’allenatore, che in una recente uscita pubblica ha fatto il punto sul futuro del centravanti messicano. Oramai ci siamo, la decisione definitiva è prossima ad essere comunicata, con la volontà del calciatore che mai come in questo caso è risultata essere decisiva ai fini dell’operazione.

Da capire adesso come le cose si evolveranno da qui ai prossimi giorni, con Gimenez che potrebbe anche già recuperare dall’infortunio di mercoledì in Champions League per essere già in campo domenica in occasione dell’importantissimo scontro diretto che aspetta la squadra.

Futuro Santiago Gimenez: c’è l’annuncio dell’allenatore

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Santiago Gimenez, desiderio proibito, o forse no, del Milan per questo calciomercato invernale. Classe, freddezza sotto porta e tecnica sono le qualità che hanno attirato la dirigenza rossonera ma in maniera particolare Zlatan Ibrahimovic, che in prima persona ha lavorato a quest’operazione per convincere il messicano a sposare il progetto tecnico rossonero.

Nel corso di questi intensi giorni di trattative si è parlato di quanto la distanza tra Milan e Feyenoord fosse importante, con il club di Rotterdam che continuava a chiedere 40 milioni di euro per il suo giocatore. La voglia di portarlo a Milano era però tanto forte al punto che il Diavolo si è avvicinato alle richieste degli olandesi, che a questo punto della trattativa non hanno potuto fare altro che lasciare la scelta definitiva nelle mani del giocatore, che sin dai primissimi momenti ha lasciato capire quali fossero le sue intenzioni.

Stando alle ultime notizie, dunque, Santiago Gimenez si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan. A confermarlo anche l’allenatore del Feyenoord Brian Priske, che intervenuto ai microfoni di ESPN.nl ha lasciato intendere la trattativa sia oramai giunta alle battute finali. Non resta che organizzare il piano di volo ed il consueto iter di visite mediche ed idoneità sportiva per accoglierlo ufficialmente in Serie A.

Gimenez sarà in campo domenica al centro dell’attacco

Salutato Morata, Santiago Gimenez guiderà l’attacco del Milan in questa seconda parte di stagione e fino al 2027. Definiti gli ultimi dettagli dell’operazione, il messicano sbarcherà in Italia dove firmerà con il club rossonero un contratto di due anni con opzione per il terzo.

Parlare di affare fatto è ancora presto, ma oramai lato Milan c’è fiducia in merito ad un’operazione che potrebbe andare in porto entro la serata di oggi. La speranza è infatti proprio questa, con il Diavolo che poi tenterà una corsa contro il tempo per tesserare Gimenez per il derby di domenica contro l’Inter, partita nella quale il messicano potrebbe entrare sin da subito nel cuore dei tifosi rossoneri. Occhio però sempre all’infortunio rimediato mercoledì in Champions League, problema che non preoccuperebbe ma che il Milan farebbe comunque meglio a valutare prima di prendere decisioni affrettate.