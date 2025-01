Esonero ufficiale: cambiano mister: torna Fonseca

Chiudono l’accordo per il ritorno di Paulo Fonseca. Ecco le ultimissime riguardo il futuro in panchina dell’allenatore, che adesso è pronto a prendere le sue rivincite.

Arriva il comunicato ufficiale da parte del club, che ha reso noto i dettagli riguardo la scelta del prossimo allenatore. La notizia dell’esonera aveva allarmato i tifosi che, attraverso striscioni e post sui social, avevano manifestato vicinanza all’ex mister della squadra.

La società, nonostante le pressioni esterne, ha confermato la propria linea ed ha deciso di cambiare guida tecnica affidandosi a Paulo Fonseca che adesso tornerà di nuovo in panchina per guidare una big.

Chiusa una porta si apre un portone. E’ il caso di Paulo Fonseca che, dopo aver ricevuto l’esonero dal Milan, è finito di nuovo sul mercato ricevendo numerose offerta da alcune società estere.

E così, dopo meno di un mese dal suo addio al Milan, Fonseca ha già trovato un’altra squadra. Ciò conferma quanto buono ha fatto il mister che, al netto dei problemi rilevati con i rossoneri, resta uno dei più apprezzati sulla piazza.

Nuova squadra per Fonseca: annuncio ufficiale

E’ fatta per il ritorno in panchina di Paulo Fonseca: c’è il comunicato da parte del club, che ha deciso di affidarsi all’allenatore portoghese che, dopo l’esonero dal Milan, torna subito protagonista in un altro campionato.

La scelta è stata condivisa dal presidente con tutto il management sportivo con la squadra che, in questo momento, sta vivendo un brutto periodo anche sotto il punto di vista economico finanziario.

La decisione di puntare sull’ex Roma è stata presa anche a seguito delle ultime esperienze del mister, che già conosce l’ambiente ed il campionato francese.

E, per questa ragione, il club ha deciso di nominare come nuovo allenatore del Lione Fonseca.

Fonseca dimentica il Milan: riparte dalla Francia

Il passato è alle spalle. Fonseca è già proiettato alla prossima avventura alla guida del Lione. Quest’oggi è arrivato l’annuncio da parte della società che ha deciso di esonerare il tecnico Pierre Sage per puntare sull’allenatore portoghese, ex Milan, che in passato ha guidato, con ottimi risultati, il Lille e che conosce già bene l’ambiente francese.

Una scelta forte da parte della società, presa all’unanimità da John Textor e dall’intera area sportiva, con la volontà di fare grande il Lione che avrà subito una sfida impegnativa.

Infatti, l’esordio per Fonseca, nel prossimo turno di Ligue 1, contro il Marsiglia di De Zerbi. Un grande ostacolo, dunque, per l’allenatore che si è posto l’obiettivo di portare in Champions League il Lione.