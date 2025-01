Esonero Motta, tempo scaduto: deadline e sostituto in panchina

Pere si sia esaurito il tempo per Thiago Motta, con i primi veri rumors che circolano in merito al suo esonero dalla Juventus.

Ci sarebbe una deadline oltre la quale non si andrà avanti e col tecnico italo-brasiliano praticamente a rischio esonero e sotto esame, per i recenti risultati non soddisfacenti, né in campionato, né in Champions League.

L’addio di Thiago Motta, anzitempo, potrebbe consumarsi nel giro di pochi giorni. Dopo aver tenuto botta, il tempo si sarebbe esaurito per l’ex Bologna, che non è più infatti escluso dai possibili esonerati.

Juventus, esonero Thiago Motta: fissata una deadline

La Juventus comincia a porsi degli interrogativi su quanto sia stata giusta la scelta di Thiago Motta sulla panchina. Perché seppur vero che ci sia sempre l’alibi sugli infortuni in questa stagione, è pur vero che gli alibi ci sono fino a un certo punto.

Ci sono diversi club in Serie A che hanno perso tanto a causa degli infortuni – a onor del vero va sottolineato che forse non quanto la Juventus che ha perso sia Bremer che Cabal per l’intera stagione -, eppure le situazioni altrove sono diverse. Con la Juventus che non solo ha accontentato Thiago Motta in estate, ma che sta continuando a spendere se si pensa che prenderà pure Danso in difesa, per sistemare le cose dopo il problema Kalulu.

Adesso il tempo sembra finito, se Thiago Motta non darà una sterzata a questo campionato e alla stagione, allora sarà esonero. Un esonero inevitabile, qualora non dovesse arrivare il risultato in questo week-end contro l’Empoli, che già fermò la Juve all’andata in quella che era la “pareggite” bianconera.

Esonero Thiago Motta: chi prende il suo posto alla Juventus?

Stando a quanto riportano da La Gazzetta dello Sport, Thiago Motta rischia l’esonero con la Juventus. Ma qualora dovesse consumarsi, chi arriverebbe al suo posto? L’Allegri-tris è categoricamente da escludere, così come l’ipotesi Sarri o Pirlo. A far rientro in bianconero potrebbe essere Tudor, ma solo nel ruolo di traghettatore. Perché poi, per la prossima stagione, si sceglierà il nuovo tecnico definitivo. E questo potrebbe arrivare nel nome di Roberto Mancini, Roberto De Zerbi o Vincenzo Italiano.

Thiago Motta, una cosa non è andata giù alla Juve

Anche l’eliminazione alle semifinali di Supercoppa italiana in Arabia Saudita hanno rappresentato uno dei momenti più bassi di questa stagione, con la Juventus che si è sciolta come neve al sole in una competizione “salva-stagione” che però ha salvato il Milan e non il club bianconero, considerando che entrambi sono in una situazione simile, ma con i rossoneri che possono dire di aver portato a casa un trofeo in quest’annata difficile che stanno vivendo e con il Milan che ha dato sì uno scossone alla propria panchina, al contrario di quanto non è ancora successo alla Juventus. Non ancora, almeno, fino a questo momento considerando che non si può più escludere l’esonero per Thiago Motta alla Juve.