“Alla Juve c’è un problema”, Danilo svela il vero motivo

Che problemi ci sono e perché Danilo ha lasciato la Juventus? Arriva il racconto dell’ex capitano che svela le difficoltà della squadra.

Ritorno in patria per Danilo che dal Brasile lancia una pesante accusa a Thiago Motta e Giuntoli, protagonisti del nuovo corso Juve che per adesso non sta regalando gioie al popolo bianconero.

Ecco il racconto dell’ex capitano della Juventus, punto di riferimento fino ad un anno fa della squadra bianconera. Il giocatore, che nei mesi scorsi ha fatto parte dello spogliatoio della Vecchia Signora, è uscito allo scoperto e ha racconto le difficoltà della squadra.

Fatto fuori dalla Juventus, da un giorno all’altro, Danilo ha chiuso in anticipo la sua esperienza in bianconero per volare in Brasile e firmare con il Flamengo.

Un addio, quello dell’ex capitano, a cui era stata tolta anche la fascia, che ha fatto discutere e non poco all’interno dell’ambiente juventino. I tifosi si sono schierati dalla parte del brasiliano, che avrebbe voluto concludere in un altro modo la sua avventura alla Vecchia Signora.

Dal Brasile, dove è stato presentato ufficialmente dal Flamengo, Danilo lancia delle pesanti dichiarazioni che riguardano la Juventus e la nuova gestione targata Giuntoli e Thiago Motta.

Danilo Thiago Motta: cosa è successo? Quali problemi ci sono stati alla Juventus

Corteggiato a lungo dal Napoli, alla fine Danilo ha deciso di tornare in patria e vestire la maglia del Flamengo. Nella squadra brasiliana ha ritrovato grandi amici come Alex Sandro e Filipe Luis che è diventato allenatore dei rossoneri. E poi altri ex Serie A come Gerson e Pedro.

Durante la conferenza stampa di presentazione, Danilo ha parlato anche dell’esperienza alla Juventus e dei motivi che hanno portato alla separazione, lanciando una stoccata a Giuntoli e Thiago Motta.

Juventus: che problemi ci sono? Danilo svela tutto

Conferenza stampa di presentazione per l’ex capitano della Juventus che, da qualche giorno, è diventato un nuovo giocatore del Flamengo. Ecco le dichiarazioni di Danilo che lancia una stoccata a Thiago Motta e Giuntoli.

“La Juventus è stata la squadra più importante della mia carriera da calciatore. Con i tifosi, i giocatori, la città di Torino, ho costruito una storia davvero bella. Sono stati 5 anni e mezzo davvero felici anche se negli ultimi tempi qualcosa è cambiato. Diciamo che questa programmazione nuova non era adatta al sottoscritto. Ci sono stati dei cambiamenti interni che hanno portato al mio addio che è avvenuto non per motivi calcistici. Questa cosa mi ha fatto soffire molto e mi ha dato anche fastidio. Da questa situazione che si è venuta a creare ho capito che fosse arrivato il momento giusto per andare via, doveva andare in un posto diverso che mi facesse stare bene”.

Più nello specifico, Danilo spiega i motivi del momento negativo della Juventus imputando Giuntoli e Thiago Motta.

“Non voglio fare nomi e spiegare cosa è successo. Ai tifosi ho scritto una lettera, ho svelato la mia verità: ho parlato con il cuore. Ho raccontato del momento che ho vissuto alla Juventus, che resta una squadra per cui farò sempre il tifo per il resto della mia vita. In bianconero ho vissuto dei momenti incredibili e magici che restaranno per sempre. E’ un pezzo della mia storia, perché hanno sempre avuto cura dell’aspetto umano e dei dettagli. Una cosa che è mancata nell’ultimo periodo. In questi sei mesi, infatti, qualcosa è cambiato: si è smarrito lo spirito Juventus. Gli ultimi risultati confermano la perdita di questa identità, della famiglia, e della cura del lato umano verso i giocatori e delle persone che lavorano al suo interno. Se si tornerà al più presto al passato sono sicuro che i risultati torneranno”.