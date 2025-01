Serie A, il grande colpo in attacco arriva dal Belgio: i dettagli

Per rinforzare l’attacco la dirigenza avrebbe sondato diversi profili, ma alla fine la scelta sarebbe ricaduta su quello più inedito.

Stando alle ultime notizie, infatti, il tanto atteso colpo in avanti potrebbe arrivare addirittura dal Belgio, campionato che da sempre sforna talenti in grado di affermarsi poi in grandi squadre e campionati, vedi De Bruyne, Koulibaly e Courtois, tra gli altri. La particolarità di quest’operazione sta tutta nel fatto che la dirigenza italiana non è andata a puntare su profili del genere, giovani e di prospettiva, ma ha deciso di affondare il colpo su uno che non vada aspettato, uno di quelli in grado di dare sin da subito il suo contributo.

Il rinforzo in attacco arriva direttamente dal Belgio

In questi ultimi giorni il calciomercato di una grande società italiana si pronostica essere piuttosto frenetico, non tanto sul fronte delle entrate, quanto su quello, soprattutto, delle uscite. Stando alle ultime notizie, infatti, il direttore sportivo sarebbe partito in missione in Belgio per tornare a casa con il tanto atteso rinforzo in attacco.

Nel corso di queste settimane sarebbero stati fatti i nomi di tanti profili interessanti, ma alla fine la scelta della società sarebbe ricaduta su quello più inedito, quello che indubbiamente più di tutti farà storcere il naso ai tifosi, che si aspettavano tutt’altro nome per quest’intensa seconda parte di stagione. Ovviamente nulla è ancora deciso, le parti si devono ancora ufficialmente incontrare per capire se c’è margine di trattativa, ma l’impressione è che alla fine di questa gita in Belgio il dirigente possa tornare in Italia con l’attaccante.

Stando dunque a quanto riportato da Matteo Moretto sui propri canali social, il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli potrebbe essere a sorpresa Francis Amuzu del RSC Anderlecht, ala sinistra classe ghanese ’99 che fino a questo momento in stagione ha collezionato 27 presenze, 4 gol e 3 assist in tutte le competizioni con la squadra di Bruxelles.

In arrivo l’esterno: operazione da 5 milioni di euro

Il Napoli ha messo gli occhi su Francis Amuzu del RSC Anderlecht. Considerate le difficoltà nell’arrivare agli obiettivi principali, ovvero Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi, la società partenopea si sarebbe adattata di conseguenza andando alla ricerca di profili validi che potessero comunque fare al caso di Antonio Conte.

Il ghanese sembrerebbe rientrare nella categoria sopra descritta, non solo per una questione di caratteristiche e qualità, ma anche economica. Stando a dati Transfermarkt, infatti, il Napoli potrebbe strappare all’Anderlecht Amuzu anche per soli 5 milioni di euro, ma il club belga potrebbe fare leva sulla recente cessione di Khvicha Kvaratkshelia per alzare leggermente la base d’asta. Staremo a vedere.