Dorgu libera il colpo in Serie A dallo United: si chiude nel week-end

Il grande colpo dallo United, per la Serie A, si consuma adesso e nell’immediato. Succede grazie a Patrick Dorgu.

L’esterno che si appresta a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United, dopo l’Here We Go di Fabrizio Romano, sblocca quella che è una situazione che si era complicata nel corso delle ultime settimane.

Da ricordare che Ruben Amorim allo United lo impiegherebbe come terzino, ma non è da escludere la possibilità di vederlo anche nella batteria di calciatori offensivi, sul lato esterno, per dare alternative e utilizzarlo come jolly, dando la possibilità ad uno dei suoi giocatori di salutare nell’immediato. In una delle recenti sfide del Manchester United, lo stesso calciatore al centro delle voci sembrava aver fatto pure l’ultimo giro di campo per salutare i suoi tifosi all’Old Trafford, al seguito della sfida giocata in Europa League. Da capire se tutto si concretizzerà e, fanno sapere da TMW, le possibilità sono davvero concrete prima di questa chiusura del calciomercato nel week-end.

Calciomercato: colpo dallo United, si può chiudere grazie a Dorgu

Patrick Dorgu lascia il Lecce e diventa dunque un nuovo giocatore dello United. Stesso club di Manchester che adesso, al fine di accontentare il calciatore che avrebbe chiesto la cessione, così per l’incasso che ne consegue, è pronto a liberare il proprio esterno.

Pertanto, c’è chi in Italia ancora spera di chiudere il grande colpo in avanti e se da una parte c’è il Milan, che non ha mollato la pista Rashford che alla fine, è ancora al Manchester United e ha visto complicate le sue cose tra Barcellona e Borussia Dortmund, dall’altra c’è il Napoli.

Perché il club partenopeo, sotto lavoro di Giovanni Manna che ha voglia di accontentare Antonio Conte, che ha perso Kvaratskhelia in quello che è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno per lui, e pensa ancora al grande colpo Garnacho.

Serie A, si può battere la concorrenza per il colpo dal Manchester United

Si può battere la forte concorrenza che c’è dall’estero per il colpo Alejandro Garnacho, che piace al Napoli. Si tratta di quella dal Chelsea, con i Blues pronti ad un altro colpo, dopo i diversi affari già passati in precedenza e che vedono anche il talento argentino nel mirino. Stesso Garnacho che però, vedendo i risultati recenti del Chelsea, potrebbe gradire la pista estera, allontanandosi dall’Inghilterra dopo il percorso fatto in Premier League e giocando dunque per il Napoli.

Le cifre del colpo del Napoli: Manna pronto ad investire

Giovanni Manna potrebbe mettere sul piatto la sua proposta: 40 milioni di euro per Alejandro Garnacho. L’esterno gradirebbe la cessione al Napoli perché consapevole che, nonostante la presenza ingombrante di David Neres, nel prossimo anno – oltre a quello attuale dove il Napoli da capolista ha le sue possibilità di vincere uno Scudetto che si sa, a Napoli, è storia – c’è la Champions League che vorrebbe giocare e da assoluto protagonista, alternandosi con i talenti azzurri in attacco.