Svolta Rashford, blitz nella notte: decisione sul Milan

Il Milan è in trattativa per l’acquisto di Marcus Rashford dal Manchester United: c’è stato un blitz nella notte che cambia gil scenari.

L’attaccante inglese è diventato l’obiettivo numero uno dei rossoneri che hanno intenzione di migliorare la rosa a disposizione di Sergio Conceiçao per puntare a obiettivi importanti che oggi sono lontani ma con metà stagione ancora da giocare potrebbero essere ancora alla portata del club dopo i disastri vissuti nella prima parte sotto la cura Fonseca.

La vittoria della Supercoppa Italiana ha dato un boost decisivo per lo sviluppo degli obiettivi e per la nuova convinzione che ora c’è in casa Milan: ora l’obiettivo è rinforzare la rosa al massimo.

Calciomercato Milan, blitz per Rashford: le ultime

Negli ultimi giorni si è aperta la clamorosa opzione Rashford per il Milan. L’attaccante inglese è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo ma ormai ha chiuso definitivamente con il Manchester United e sin dall’arrivo di Ruben Amorim non è mai riuscito a prendersi la titolarità che tutti si aspettavano e che, invece, il tecnico ha preferito dare ad altri calciatori.

Il nome di Rashford è diventato un’occasione ghiotta per il Milan e anche per tantissimi altri club che sono pronti ad anticipare i rossoneri per chiudere immediatamente la trattativa con i Red Devils.

Secondo le ultime notizie di mercato, ora c’è stata una svolta nell’affare Rashford-Milan che può cambiare tutti i piani.

Rashford al Milan: ci pensa il Manchester United a chiudere l’affare

Il Manchester United non ha più intenzione di trattenere Marcus Rashford. È un calciatore totalmente fuori dai piani di Ruben Amorim che ha chiesto alla società di liberarsi il prima possibile del numero 10 inglese che, evidentemente, non ha mai dato sensazioni positive al nuovo allenatore. E anche per la tifoseria è diventato un “estraneo” da quando qualche mese fa ha annunciato apertamente la sua voglia di cambiare aria.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Rashford al Milan è un affare che si può chiudere la prossima settimana. Il Manchester United sarebbe disposto al prestito secco e anche ad accollarsi parte dello stipendio: l’attaccante guadagna 13,5 milioni di euro netti a stagione e ovviamente dovrebbe abbassare sensibilmente le sue richieste, poi, se vorrà restare in rossonero.

Il futuro di Rashford si sta decidendo proprio in queste ore: c’è la possibilità che l’affare vada in porto nel giro di poco tempo.

Rashford-Milan: spunta anche il Barcellona

Il Milan punta tutto su Rashford in questa sessione di mercato e in casa rossonera c’è la flebile certezza di riuscire a chiudere l’affare e portare un talento straordinario al servizio di Sergio Conceiçao che ha iniziato benissimo la sua avventura in rossonero e vuole continuare su questa scia.

Tra Rashford e il Milan, però, c’è il Barcellona. Ieri l’agente del calciatore inglese era in Spagna proprio per incontrare la dirigenza catalana che ha chiesto qualche giorno di tempo per cedere alcuni esuberi e fare spazio per acquistare il campione inglese.