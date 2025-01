Calciomercato, via libera per Rashford: sta firmando

E’ l’oggetto di desiderio di tanti club in questa finestra di mercato di gennaio e ora per Marcus Rashford può arrivare un clamoroso colpo di scena.

Ci sono delle novità molto importanti che arrivano e riguardano la scelta di dover andare a definire gli ultimi dettagli per quello che sarà il trasferimento del calciatore inglese pronto a cambiare aria e provare a riscattarsi dopo anni difficili al Manchester United. Perché adesso è pronto il trasferimento di Marcus Rashford in Serie A.

Perché nelle ultime settimane è stato deciso da parte del club inglese di andare a sacrificare il proprio calciatore che sarà messo sul mercato e proprio in questa sessione di gennaio troverà una nuova squadra con cui ripartire. Adesso però il cerchio si restringe dopo che Rashford è stato sondato da più club.

Secondo le ultime notizie di calciomercato ora per Marcus Rashford è pronta una nuova squadra che vuole seriamente puntare su di lui e provare il grande colpo che può seriamente portarlo ad andare a chiudere un nuovo e importante contratto decisivo per il resto della sua carriera.

Calciomercato: Rashford approda in Serie A

Ci sono degli aggiornamenti che arrivano e riguardano le concrete notizie che possono portare ad un nuovo trasferimento di Rashford per un altro club perché ora in Serie A può arrivare la svolta decisiva che può essere significativa per un club su tutti che è pronto a definire l’affare.

Accostato a Napoli, Como e Milan adesso sembra proprio il club rossonero più avanti a tutti per l’ingaggio di Rashford. La giornata di oggi sembra essere stata decisiva perché proprio in queste ore il Milan sembra aver trovato l’accordo definitivo per il trasferimento di Okafor al Lipsia che libera l’acquisto di Rashford.

I nuovi contatti avuti con il club tedesco sono stati positivi e nelle prossime ore si può andare a chiudere il passaggio di Noah Okafor che dal Milan passerebbe quindi al Lipsia. A quel punto sarà solo questione di ore per la grande occasione di Marcus Rashford che prenderebbe il suo posto. Ormai ci siamo, via libera per le firme.