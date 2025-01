Non solo Morata, altra cessione di lusso nel Milan: affare in Serie A

La sconfitta di Zagabria ha stravolto i piani in casa Milan, come confermano anche gli ultimi movimenti di calciomercato dei rossoneri.

Il Diavolo era alla ricerca di una svolta, che per l’appunto potrebbe arrivare in questi ultimissimi giorni di sessione. Praticamente cosa fatta l’accordo per la cessione di Morata al Galatasaray, la dirigenza meneghina starebbe lavorando per far partire anche un altro dei grandi scontenti della formazione milanista. Nulla ancora di ufficiale, né tantomeno ufficioso, ma nelle prossime ore i contatti tra le parti potrebbero cominciare ad infittirsi, con Milan e giocatore che starebbero spingendo per far sì che questo scenario possa concretizzarsi.

Altra cessione di lusso nel Milan dopo Morata

Quanto sta succedendo in queste ore in casa Milan ha dell’incredibile. La sconfitta di Zagabria è stata talmente scottante che la dirigenza rossonera ha deciso di mettere mano alla situazione stravolgendo completamente tutto. C’era bisogno di una scossa, decisa ma soprattutto concreta, anche perché ieri sera in Croazia il Diavolo ha forse toccato il punto più basso della sua recente storia.

Nel Milan sarebbe in atto una vera e propria rivoluzione, con Alvaro Morata che è stato il primo a muovere tutto. Lo spagnolo, che con l’ambiente rossonero non è mai riuscito ad instaurare un vero e proprio rapporto complici anche situazione extra campo delicate, è prossimo a diventare un nuovo giocatore del Galatasaray, ad appena sei mesi dall’arrivo a Milanello. Presto potrebbe seguirlo (non in Turchia però) anche un altro dei grandi scontenti di questa squadra, per il quale sarebbe cominciata ad arrivare qualche richiesta in queste ore frenetiche.

Stando infatti a quanto riportato dal collega Matteo Moretto, anche Davide Calabria sarebbe in uscita dal Milan. Lo screzio di domenica con Conceiçao potrebbe aver anticipato di sei mesi il suo addio al Diavolo, con la Serie A ad oggi l’unico scenario plausibile per il suo futuro.

Affare in Serie A: sta lasciando anche lui il Milan

Dopo Alvaro Morata anche Davide Calabria potrebbe lasciare il Milan in questi ultimi giorni di calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, l’oramai ex capitano del Diavolo avrebbe futuro ancora in Serie A, complice l’interesse di una storica società italiana, che già nell’estate del 2021 lo cerco con insistenza.

Matteo Moretto ha infatti riportato che il Bologna avrebbe chiesto informazioni per Davide Calabria, che potrebbe dunque anticipare di sei mesi il suo addio dal Milan. Da capire con che formula eventualmente, visto che al terzino italiano restano ancora sei mesi di contratto con il Diavolo.