Milan: cambiano allenatore, grande ritorno in panchina

Ci sono delle novità relative al futuro del tecnico, che adesso rischia seriamente l’esonero dal Milan. Per il futuro, la società ha già individuato il sostituto: si tratta per il ritorno di un ex, ecco tutti i dettagli.

Grandi manovre all’interno dell’area sport del Milan, con la società alle prese con la situazione delicata della squadra che in campionato non riesce ad ingranare.

La classifica piange e i risultati sono al di sotto delle aspettative. Ecco perché, ancora una volta, a finire nel mirino è l’allenatore che non sta sfruttando al meglio questa possibilità concessa da Ibrahimovic.

Dunque, secondo le ultime notizie di mercato, nelle prossime ore è prevista una riunione che segnerà in maniera definitiva il destino del tecnico che è a rischio esonero. La società dovrà decidere riguardo la scelta del prossimo allenatore, con la possibilità di richiamare in panchina un avecchia conoscenza del Milan.

Milan: esonero in arrivo, ecco chi prendono al suo posto

Importanti novità di mercato sul futuro dell’allenatore del Milan, che non sta vivendo una bella situazione in rossonero.

Le aspettative erano alte, soprattutto dopo il lavoro fatto negli anni scorsi. Eppure, la sua avventura non si sta rivelando positiva.

Per questa ragione, la società ha iniziato a mettere in discussione l’operato del mister che è finito nel mirino della dirigenza che adesso dovrà decidere riguardo l’esonero dell’allenatore che può essere sostituito da un altro grande ex del Milan.

Infatti, nelle ultime ore, è uscita fuori la notizia riguardo l’addio dal Milan Futuro di Daniele Bonera. Il tecnico, che attualmente guida l’Under 23 rossonera in Serie C, è in lotta per non retrocedere ed è per questo motivo che il club è pronto a dare una svolta in panchina.

Milan Futuro: esonero Bonera, al suo posto può arrivare Brocchi

Un altro risultato negativo per il Milan Futuro che contro il Rimini ha portato a casa uno scialbo 0-0. Un punto, questo, che non cambia la classifica dei rossoneri che nel girone B di Serie C sono in lotta per non retrocedere.

Ecco perché, secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto, la prossima partita contro la Spal può essere decisiva per il destino in panchina di Daniele Bonera che rischia l’esonero dal Milan Futuro.

L’ex difensore, che in passato è stato anche collaboratore di Stefano Pioli, può salutare in anticipo ed essere sostituito da un altro ex rossonero. Infatti, è spuntata fuori l’indiscrezione riguardo la possibilità di richiamare sulla panchina del Milan Brocchi, che questa volta può guidare l’Under 23 in Serie C.