Esonero Thiago Motta, è il colpevole di tutto: già chiamato il sostituto

La Juventus è nel momento peggiore degli ultimi anni e il colpevole di tutto sembra essere proprio Thiago Motta.

La sconfitta in Champions League contro il Benfica è la seconda consecutiva dopo la batosta di Napoli e ha mandato chiarissimi segnali di fumo. Ci sono difficoltà estreme che in nessun modo si riescono a risolvere e per questo motivo il futuro è visto a tinte completamente nere, senza quel bianco che compne la maglia di uno dei club più gloriosi della storia del calcio.

La Juventus non riesce a rialzare la testa e ora la stagione sta prendendo una piega pessima che rischia di far sprofondare tutte le certezze che c’erano all’inizio.

Juventus K.O. anche in Champions League: obiettivi quasi tutti falliti

Il futuro della Juventus non è limpido in questo momento della stagione. Ci sono state grosse difficoltà sin dal primo giorno per Thiago Motta che evidentemente non è ruiscito ad amalgamarsi bene al gruppo bianconero e non è accompagnato bene dalla dirigenza che ha pensieri, ambizioni e un modo di lavorare diverso dal suo.

Nella Juventus c’è più di qualcosa che non va e questo sembra abbastanza chiaro agli occhi di tutti ma ora nel mirino delle critiche c’è l’allenatore e la sua mancanza di idee positive rispetto al gioco della squadra e rispetto ai risultati.

Secondo le ultime notizie, dopo la sconfitta contro il Benfica e il mancato passaggio diretto agli ottavi, per Thiago Motta si paventa la possibilità dell’esonero.

Esonero Thiago Motta: sui social impazza #MottaOut

La Juventus è fuori dai giochi Scudetto e in Champions League, per suoi demeriti, non è riuscita a passare direttamente agli ottavi di finale. I risultati non sono positivi, il gruppo non sembra compatto e coeso come avrebbe voluto tutto l’ambiente sin dall’insediamento di Thiago Motta al posto di Allegri e quindi ora iniziano i problemi veri.

Sui social è in trend l’hashtag #ThiagoMottaOUT (o solo #MottaOUT), con i tifosi che sono inviperiti con l’allenatore e con la dirigenza. Le colpe sono divise esattamente a metà ma anche la squadra non ne è esente. Per questo motivo in tantissimi chiedono l’esonero di Thiago Motta.

La Juventus al momento non prende in considerazione questa opzione per semplici motivi economici, ma non è da escludere che alla fine della stagione si possa arrivare alla separazione dal tecnico italo-brasiliano.

Esonero Thiago Motta: chi può sostituirlo alla Juventus

L’eventuale esonero di Thiago Motta è una possibilità da tenere in considerazione per il futuro perché potrebbero aprirsi scenari molto bui fino alla fine della stagione. E la Juve attuale non può permettersi di restare ancora fuori dalle competizioni europee e non lottare per i traguardi più importanti. Si rischierebbe il ridimensionamento totale di oltre 100 anni di storia.

Al posto di Thiago Motta uno dei nomi che piace alla dirigenza è quello di Xavi. I tifosi sui social, invece, chiedono a gran voce il ritorno di Massimiliano Allegri o quello di Antonio Conte, anche se è impegnato con il Napoli per un triennale.