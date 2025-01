La Juventus di Thiago Motta non sta riuscendo a gestire al meglio questa stagione e le difficoltà sono ormai all’ordine del giorno: nuovo caos dopo la sconfitta di Napoli.

I bianconeri hanno perso uno scontro diretto cruciale per dare una svolta alla stagione e rimettersi in carreggiata per obiettivi importanti e ora tutte le colpe sono ricadute sull’allenatore. I momenti no stanno diventando maggiori di quelli positivi e quindi potrebbero essere prese decisioni forti.

Nelle ultime ore il caos intorno a Thiago Motta è aumentato e ora la sua figura è pesantemente in discussione per il popolo bianconero, e non solo.

Juventus nei guai: le ultime sull’esonero di Thiago Motta

La Juventus ha deciso di iniziare la stagione con un progetto nuovo e innovativo rispetto al passato, con un allenatore con una filosofia di gioco diversa rispetto a quanto avvenuto fino all’anno scorso con Allegri ma le difficoltà stanno superando qualsiasi aspettativa negativa e ora ci sono grossi rischi.

I risultati della Juve non stanno convincendo nessuno, anche se ci sono stati sicuramente dei cambiamenti positivi rispetto alla scorsa annata e al passato, in generale. Ma alla Juve conta vincere e questo non sta accadendo.

Secondo le ultime notizie, in casa Juventus si paventa l’idea dell’esonero di Thiago Motta.

Esonero Thiago Motta: cosa spinge all’addio

La Juventus sta prendendo in considerazione un futuro diverso da Thiago Motta? Difficile da dire con certezza al momento, anche perché tutto dipenderà dai risultati che arriveranno a fine stagione e che possono cambiare tutto nel mondo bianconero.

L’esonero di Thiago Motta è una richiesta dei tifosi della Juve. Stanno iniziando a stufarsi della mancanza di risultati positivi e non intendono più continuare di questo passo e sui social hanno invaso le pagine del club con “Thiago Motta OUT”.

I risultati eventualmente negativi e la rabbia dei tifosi nei confronti di un progetto che non decolla potrebbero portare la Juventus a considerare seriamente l’esonero di Thiago Motta.

Thiago Motta out? La Juventus pensa a Xavi

Il possibile esonero di Thiago Motta dalla Juventus non è da escludere. Soprattutto se a fine stagione i risultati non dovessero rispecchiare le aspettative di inizio stagione e se gli obiettivi del club dovessero essere falliti. E a poco conterà la sfortuna dovuta ai troppi infortuni e le difficoltà di far assimilare al gruppo nuove idee calcistiche.

A quel punto il vero e unico colpevole sarà Thiago Motta e si valuterà con calma il suo esonero. Al suo posto c’è Xavi nelle idee della Juventus come prossimo allenatore. A riferirlo è L’Equipe. Ha già rialzato il Barcellona in un momento complicatissimo e potrebbe tentare la prima esperienza fuori dalla Liga proprio in bianconero.