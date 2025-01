Juve, esonero Thiago Motta: confermato il nome del sostituto

Ci sono degli aggiornamenti molto importanti che riguardano il futuro dell’allenatore che è pronto a cambiare in casa Juventus con l’esonero di Thiago Motta.

Una situazione davvero difficile che potrebbe complicare tutto da un momento all’altro, perché ci sono delle novità che riguardano proprio il cambio in panchina che avrebbe deciso di fare la società dopo un periodo piuttosto negativo che ora può concludersi addirittura con il licenziamento dell’allenatore della Juve.

Si rischia e anche tanto nel nuovo progetto bianconero perché c’è Thiago Motta che può essere esonerato alla Juve in seguito a dei risultati pessimi che mettono già a gennaio di fatto la squadra bianconero fuori dai giochi per la lotta alle primissime posizioni.

Adesso però anche altri obiettivi minimi possono sfumare continuando di questo passo. Per questo motivo che si pensa di andare a cambiare qualcosa anche subito per evitare un disastro a fine stagione. Nelle ultime ore è iniziato a circolare anche un nome di quello che potrebbe essere il prossimo allenatore della Juventus nel caso fosse esonerato Thiago Motta.

Juve, Thiago Motta a rischio esonero: la scelta del sostituto

Una situazione non facile quella alla prima stagione di Thiago Motta sulla panchina della Juventus. Perché adesso ci sono delle novità che arrivano e che riguardano proprio questa scelta che rischia di essere complicata anche per la società.

Ma una scossa arrivati a questo punto è doverosa e ora si cerca di capire come possano cambiare le cose da un momento all’altro. Ci sono voci anche che arrivano su un possibile esonero di Thiago Motta che può portare alla scelta di un nuovo allenatore della Juventus ed è uscito fuori il nome di Xavi.

Secondo quanto rivelato da Tuttosport, infatti, proprio l’ex allenatore del Barcellona era in lista già l’estate scorsa per diventare il nuovo allenatore della Juve nel caso ci fossero stati dei problemi ad arrivare a Motta. Adesso però il club sente di dover dare ancora fiducia all’attuale tecnico.

Ad oggi, quindi, c’è ancora una volta una conferma di fiducia per Thiago Motta che non rischia l’esonero immediato alla Juve, ma è chiaro che continuando con questi risultati negativi che le cose possano cambiare da un giorno all’altro e proprio il nome di Xavi che oggi è ancora libero può essere un’occasione. Un altro nome è quello di Sarri, già ex allenatore della Juve con cui Giuntoli vanta ottimi rapporti.