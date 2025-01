Zaniolo cambia maglia in Serie A: colpo last minute

Il calciomercato, clamorosamente, torna a vedere Nicolò Zaniolo tra i protagonisti in uscita dalla Dea.

Sono stati riavviati i contatti per il suo acquisto che, già in questa sessione di calciomercato e in questa ultima settimana di mercato a gennaio, potrebbero vedere il numero 10 dell’Atalanta separarsi dagli orobici.

Potrebbe essere durata soltanto sei mesi l’avventura dell’ex calciatore di Inter e Roma che, seppur abbia convinto l’Atalanta, è consapevole di non avere lo spazio che cerca. Nonostante l’infortunio di Lookman, potrebbe comunque lasciare la Dea per giocare molto di più altrove e neppure in un club di posizioni differenti in classifica, ma che compete proprio con la squadra che lascerebbe. L’Atalanta potrebbe infatti cederlo ad una diretta concorrente.

Calciomercato: colpo Zaniolo last minute, la destinazione

A riportare la notizia è il giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio che sia sul suo sito ufficiale che sulle pagine di Sky Sport, ha pubblicato quello che è il colpo a sorpresa in Serie A e che vede tra i protagonisti Nicolò Zaniolo.

L’ex Roma, dopo l’avventura al Galatasaray prima e all’Aston Villa poi, è tornato in Serie A per giocarsi delle chance che, a quanto pare, ha sfruttato a dovere perché, malgrado il poco spazio con la formazione bergamasca, è riuscito ad accendere nuovamente l’interesse di un club italiano che punta ai vertici.

Con la Fiorentina che si è libera di Ikonè – giocherà al Como, è fatta – e con il solo Sottil che convince parzialmente Palladino, ecco che sulla trequarti offensiva dei viola potrebbe arrivare Nicolò Zaniolo, in qualità di nuovo giocatore della Fiorentina. La fonte fa sapere che si sarebbero riaccesi i contatti, nell’interesse della Fiorentina di prendere l’ex Roma subito e non a fine stagione.

Le cifre del colpo Zaniolo: l’Atalanta può cederlo subito

L’Atalanta può cedere subito Nicolò Zaniolo, per il forte interesse della Fiorentina. Dal canto proprio il club viola sta cercando di capire se sarà capace di convincere o meno la Dea a determinate cifre, che dovranno in ogni caso essere importanti e pari al valore del calciatore ex Roma. La Dea lo cederebbe per una cifra intorno ai 20-25 milioni, ma prima dovrà riscattarlo dal Galatasaray per circa 15.

Ultime su Zaniolo: la Dea lo cede solo dopo il colpo dal Napoli

L’Atalanta potrebbe piazzare il colpo dal Napoli, nel nome di Giacomo Raspadori, soprattutto adesso che la Dea ha perso Lookman per un lungo periodo. Si tratta infatti di un’operazione che dovrà realizzarsi, altrimenti con fatica gli orobici andranno a separarsi di un altro calciatore in avanti.