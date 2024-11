Atalanta, allarme Lookman: c’è una brutta notizia

Scatta l’allarme in casa Atalanta e per i fantallenatori appassionati del Fantacalcio per quella che è la situazione legata ad Ademola Lookman.

Il talento nigeriano che è stato ad un passo dall’andare via negli ultimi giorni di mercato estivo quando il PSG ha trattato e provato a prenderlo, ora ha iniziato la stagione come non mai continuando a dimostrare in Italia di essere di un altro livello rispetto la normalità. Adesso però ci sono delle nuove notizie che riguardano la situazione di Lookman.

L’attaccante si ritrova con un contratto in scadenza nel 2026 e per questo motivo da gennaio 2025 ogni momento può essere buono per cambiare aria, con la possibilità concreta che alla fine possa arrivare una ricca offerta che convinca l’Atalanta a cederlo e anche lo stesso Lookman a provare una nuova avventura.

Il calciatore è tornato in anticipo dagli impegni con la Nazionale per un problema al piede dopo un contrasto di gioco, dove con un violento pestone è stato poi costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Arrivano delle nuove notizie sulle condizioni di Lookman e occhio sempre al mercato.

Atalanta, allarme per Lookman: la situazione

Scatta un vero e proprio allarme in casa Atalanta per quello che è accaduto a Lookman che è tornato anche prima dalla Nazionale e Gasperini pensava averlo subito a disposizione.

Ma non è stato così invece, anzi, Lookman si allena a parte da giorni ed è a rischio per Parma-Atalanta. La partita si giocherà sabato alle ore 20:45 allo stadio Tardini e c’è la sensazione che possa anche non essere al meglio e quindi a disposizione di Gasperini il talento nigeriano per il match di Serie A.

Intanto, Lookman continua ad essere monitorato dalle grandi squadre d’Europa. Dopo aver deciso la Finale d’Europa League con una tripletta ora sul giocatore si acceso ancora una volta il grande interesse delle big straniere per quello che è il suo inizio di stagione in Serie A dove ha già messo a segno 6 gol.

Il prossimo anno Lookman vuole andare a firmare un ultimo maxi contratto e avrà l’occasione per farlo se dovesse continuare ad avere questo rendimento con l’Atalanta. La paura però è che già a gennaio possa arrivare un’offerta irrinunciabile per lui e il club. Al momento però testa alla ripresa del campionato e a quelle che sono le sue condizioni.