Serie A, hanno scelto Fabregas: sarà lui il nuovo allenatore

Le ottime cose che Cesc Fabregas sta facendo in quel di Como non sarebbero passate inosservate agli occhi di una grande società italiana.

Stando alle ultime notizie, infatti, lo spagnolo potrebbe al termine di questa stagione salutare i Lariani per compiere un importante salto di qualità nella sua carriera da allenatore. A volerlo è una big di Serie A per l’appunto, pronta ad accoglierlo al termine di questa stagione per cominciare con lui un ambizioso e vincente progetto tecnico.

Alla guida del Como Fabregas sta dimostrando di avere conoscenza del gioco ma soprattutto idee, le stesse che gli hanno permesso di diventare uno dei centrocampisti più forti della storia.

Hanno scelto Fabregas come nuovo allenatore

La stagione è appena entrata nel vivo, ma ci sarebbe chi starebbe già cominciando a pensare alla prossima. La programmazione parte proprio da momenti come questi, e per evitare di cadere negli stessi errori commessi l’anno scorso, la società starebbe già cominciando a studiare da adesso le strategie da attuare nei mesi estivi.

Tra le tante cose una cosa è sicura: si cambierà allenatore. Dopo una stagione turbolenta si ripartirà una volta e per tutte da zero, con una nuova figura in panchina con la quale avviare un progetto tecnico, si spera, ambizioso e vincente. A conferma di questo il fatto che nel corso di queste settimane già tanti nomi sarebbero stati accostati alla panchina della squadra, ma la proprietà sembrerebbe avere le idee piuttosto chiare su chi puntare.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Fantacalcio, Claudio Ranieri avrebbe individuato in Cesc Fabregas il suo erede naturale sulla panchina della Roma. In quel di Como lo spagnolo sta dimostrando di poter diventare un grande allenatore, segnale che il club giallorosso non vorrebbe lasciarsi scappare anticipando tutti per assicurarsi lui l’ex calciatore di Chelsea e Barcellona, fra le altre, per la prossima stagione.

Fabregas a partire dall’anno prossimo: è fatta

Cesc Fabregas potrebbe essere il nuovo allenatore della Roma a partire dalla prossima stagione. Claudio Ranieri avrebbe infatti valutato positivamente il giovane profilo spagnolo, ritenendolo essere un sostituto all’altezza, per carisma, valori ma soprattutto trame di gioco.

Nonostante questo, comunque, Fabregas non sembrerebbe essere la prima scelta della Roma, che continua a monitorare la situazione relativa al futuro di Carlo Ancelotti. Se ci sarà anche un minimo spiraglio per far tornare l’italiano nella capitale, Ranieri e la dirigenza giallorossa lo sfrutteranno, ma in caso contrario virare sullo spagnolo non sarebbe poi così male, anche perché essendo della stessa scuola di Xabi Alonso, potrebbe darsi che sotto la sua guida la Roma possa fare proprio come il Bayer Leverkusen del connazionale. Staremo a vedere.