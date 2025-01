Serie A, esonero per Fabregas: il Como chiama il sostituto

Nuovo esonero in Serie A? Arrivano le ultimissime notizie riguardo il futuro di Fabregas al Como, ecco tutti i dettagli.

Cambio sulla panchina del Como?

Ecco nuovi aggiornamenti sulla scelta della società che, dopo i numerosi investimenti fatti in sede di campagna trasferimenti, è pronta a dare una svolta anche per quanto riguarda la guida tecnica.

Rendimento altalenante per Cesc Fabregas, alla sua prima esperienza in Serie A. Il tecnico spagnolo, che ha trascinato la squadra nella massima serie del campionato italiano, adesso rischia grosso dopo il ko in rimonta contro il Milan.

La squadra è in piena lotta per non retrocedere, con appena 19 punti, ovvero uno in più del Cagliari che è al terzultimo posto in classifica.

I tifosi si aspettano di più ed anche la proprietà pretende maggiori risultati dalla squadra, dopo i numerosi investimenti fatti anche in questa sessione di mercato di gennaio 2025.

Il Como, infatti, è una delle squadre che si è mossa più di tutte, con importanti acquisti che hanno alzato il livello qualitativo della rosa di Cesc Fabregas.

Il primo colpo Diao, arrivato dalla Spagna, è andato subito a segno contro il Milan, nel recupero della sfida di Serie A. Il match contro i rossoneri è terminato con una sconfitta in rimonta che ha lasciato tanto amaro in bocca.

Esonero in Serie A: Fabregas rischia grosso, ecco cosa può succedere

Sono ore decisive per il futuro dell’allenatore che di sicuro rischia grosso dopo l’ennesima sconfitta in campionato.

Il Como dovrà decidere con calma il futuro in panchina dell’allenatore Fabregas, che fino a questo momento ha ottenuto davvero pochi punti rispetto alla mole di gioco creata.

Ci si aspettava di più dallo spagnolo, alla sua prima esperienza in Serie A. La proprietà sta monitorando la situazione, per non farsi trovare impreparata in caso di esonero di Fabregas.

Nuovo allenatore Como: Tudor è in lizza

Guardando la lista dei tecnici liberi, c’è Igor Tudor che potrebbe proseguire il lavoro di Fabregas al Como, in caso di esonero del tecnico spagnolo.

L’ex difensore della Juventus, libero dopo l’addio dalla Lazio, è uno dei candidati che la società può prendere in considerazione. Si tratta di un profilo interessante che può far a caso della società che è attualmente in lotta per non retrocedere.

La sensazione è che le prossime partite saranno decisive per il futuro di Fabregas che può essere esonerato in caso di ulteriori risultati negativi.