Juventus: un altro infortunio, Giuntoli torna sul mercato

Ecco le ultimissime notizie sulla Juventus, riguardo le condizioni fisiche del calciatore che è uscito nel match di Champions League contro il Benfica per infortunio.

Oltre al danno anche la beffa per la Juventus e Thiago Motta. Ecco cosa è successo nel corso dell’ultima partita di questa prima fase di Champions con i bianconeri che, nonostante tutto, hanno strappato la qualificazione per i sedicesimi.

Momento davvero delicato per il club bianconero che dovrà fare delle riflessioni riguardo il futuro in panchina di Thiago Motta. La prospettiva che esce fuori, dalla sconfitta contro il Napoli e da quella contro il Benfica in Champions League, è davvero negativa per la squadra che non riesce a dare segnali confortanti in campo.

I principali imputati di questo disastro sono, senza ombra di dubbio, Giuntoli e Thiago Motta che sono i principali reggenti del nuovo corso iniziato l’estate scorsa. In attesa di novità riguardo le prossime mosse per il futuro, la società nelle prossime ore dovrà fare delle riflessioni riguardo i prossimi acquisti da fare in sede di calciomercato.

Mancano pochi giorni, infatti, alla fine della sessione invernale, con i bianconeri che sono alle prese con alcuni dubbi. Dalla serata di Champions c’è un’altra brutta notizia con l’infortunio del calciatore, che è uscito nel primo tempo: ecco perché questo stop preoccupa e non poco l’area tecnica della Juventus.

Calciomercato Juventus: Giuntoli corre ai ripari

Ancora problemi per la Juventus che deve fare i conti con questo nuovo infortunio. Motta, adesso, rischia davvero grosso dopo la sconfitta in Champions League contro il Benfica, che segue quella in campionato contro il Napoli.

Il periodo, per i bianconeri, non è dei migliori, la squadra è chiamata ad un sussulto d’orgoglio in vista delle prossime sfide, che saranno determinanti per le ambizioni del club. Intanto, dal mercato i tifosi si attendono ancora qualche ritocco, soprattutto dopo la serata di Champions che ha regalato solo delusioni ai tifosi della Vecchia Signora.

Chi può arrivare dal mercato in questi ultimi giorni?

Ecco le ultimissime notizie, soprattutto dopo l’infortunio del titolarissimo della Juventus Kalulu, che si è fatto male durante la sfida contro il Benfica. Un altro problema in difesa per i bianconeri che, adesso, possono tornare in corsa per prendere un altro giocatore in quel ruolo.

Infortunio Kalulu Juventus: cosa si è fatto il difensore?

Il difensore è uscito all’inizio del primo tempo, della sfida di Champions League Juventus Benfica, a causa di un problema muscolare. Ancora ignote le condizioni fisiche di Kalulu che ha sentito questo fastidio ed è stato subito richiamato in panchina da Thiago Motta.

Come sta Kalulu?

Gli esami, che Kalulu svolgerà nelle prossime ore, chiariranno meglio le condizioni del calciatore che ha provato a stringere i denti senza successo. Adesso, quindi, non resta che attendere con Giuntoli pronto a tornare sul mercato per portare alla Juventus Todibo, un altro difensore che è finito nei radar della società per questi ultimi giorni di calciomercato.