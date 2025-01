Esonero dopo l’ultima sconfitta: annuncio ufficiale del tecnico

L’ultima pesante sconfitta in campionato potrebbe essere costata l’esonero all’allenatore, in bilico da oramai diverse settimane.

Al momento ancora nessuna comunicazione ufficiale sarebbe arrivata da parte del club, anche se bisognerebbe aspettarsi qualcosa già nelle prossime ore, o meglio nella giornata di domani, dopo l’impegno in Conference League della squadra. Di questo passo c’è il serio rischio di mandare all’area una stagione intera, scenario che dalle parti del quartier generale del club vogliono evitare in qualsiasi modo dopo gli importanti investimenti fatti in estate.

Bisogna dare una scossa a giocatori ed ambiente, con questa che potrebbe arrivare anche grazie all’esonero dell’allenatore, che nelle scorse ore è uscito allo scoperto con un annuncio importante.

Esonero dopo il turno di Conference: scelta fatta

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei e mondiali, come conferma il fatto che al termine del prossimo turno di Conference League potrebbe saltare l’ennesima panchina della stagione.

Qualora questo scenario dovesse realizzarsi, potremmo parlare di tutto tranne che di sorpresa, visto e considerato che è dall’inizio della stagione che la squadra gira poco e male, nonostante sia di un livello superiore rispetto alle altre. L’attuale posizione di classifica non rispecchia il reale potenziale di un gruppo che quest’anno sta veramente trovando difficoltà in qualunque cosa, complice anche un lavoro non ottimale da parte dell’allenatore e del suo staff. Un colpevole in tutta questa situazione dovrà pur esserci, e come spesso accade nel calcio, a pagarne le conseguenze sarà proprio chi siede in panchina alla fine.

Stando alle ultime notizie, dunque, se neanche contro l’Elfsborg dovesse arrivare la vittoria, il Tottenham sarebbe pronto a sollevare dall’incarico di prima squadra Ange Postecoglou , entrato nella storia degli Spurs come uno dei peggiori allenatori di sempre per media punti in Premier League. E pensare che l’avventura dell’australiano a Londra era iniziata non bene l’anno scorso, ma di più.

Esonero deciso: annuncio dell’allenatore

Ange Postecoglou rischia l’esonero dal Tottenham, epilogo inevitabile se si considera il rendimento che la formazione londinese sta avendo quest’anno in Premier League. L’ultima spiaggia per l’allenatore australiano è rappresentata dall’Elfsborg, squadra contro la quale gli Spurs hanno l’obbligo di vincere domani in Conference considerato il netto divario tecnico tra le parti.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, riportano i colleghi di TMW, a Postecoglou sono state fatte tante domande mirate sul momento che sta attraversando alla guida del Tottenham, forse il più complicato della sua intera carriera da quando è allenatore. Con molta lucidità l’ex Celtic non ha cercato di puntare il dito contro nessuno, dicendo che tutti negli Spurs stanno lavorando insieme, diretti in un’unica direzione. Indubbiamente qualcosa non va, ed a saperlo per primo è lo stesso Postecoglu, attorno al quale starebbero seriamente iniziando ad aleggiare le ombre di qualche sostituto.