Esonero dopo l’ultima di Champions: il sostituto è italiano

Questa sera ad interrompersi potrebbe non solo essere il deludente percorso della squadra in Champions League.

Stando alle ultime notizie, infatti, la società potrebbe optare per l’esonero dell’allenatore, che oltre ad un deludente cammino in Europa non starebbe riuscendo a far ingranare i suoi giocatori neanche in campionato. Ad oggi tutte le aspettative sono state deluse, con la dirigenza che valuterebbe seriamente la possibilità di cambiare in panchina per cercare di dare una scossa un po’ a tutto l’ambiente.

Ulteriori conferme arrivano in merito a queste indiscrezioni, con la proprietà che sarebbe addirittura anche già in contatto con l’eventuale sostituto, ovvero un giovane e promettente profilo italiano.

Esonero deciso dopo l’ultima giornata di Champions

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionato europei e mondiali. Basti pensare che al termine di questa giornata di Champions League potrebbe saltare l’ennesima panchina della stagione, con il tecnico che pagherebbe per l’appunto il deludente percorso europeo della sua squadra.

Valutazioni in corso, la dirigenza non avrebbe ancora preso una decisione definitiva, ma l’impressione è che si viaggi spediti in questa direzione, anche perché neanche in campionato le cose sembrerebbero andare per il verso giusto. C’è bisogno di una svolta immediata, anche perché sennò c’è il serio rischio di mandare all’area una stagione intera, ed è per questo che si starebbe pensando di cambiare in panchina, anche per lanciare un segnale chiaro non solo ai giocatori, ma anche a tutto l’ambiente.

Stando dunque alle ultime notizie, il RedBull Lipsia al termine di questa giornata di Champions League potrebbe separarsi dall’allenatore Marco Rose. Eliminato in Champions da tempo e quinto in classifica in Bundesliga, il tedesco potrebbe pagare il cattivo rendimento che sta avendo la sua squadra, finita in un limbo di risultati negativi consecutivi. Basti solo pensare che nelle ultime sei di campionato la formazione della galassia RedBull ha conquistato solo 2 vittorie in campionato, tre con quella di Champions contro lo Sporting di settimana scorsa.

Il nuovo allenatore è italiano

Il RedBull Lipsia potrebbe cambiare allenatore a breve. O meglio, questo è quello di cui si starebbe parlando, con Marco Rose in bilico dopo il rendimento piuttosto deludente che la sua squadra starebbe avendo in questa stagione.

Cambiare significherebbe fallire e mandare all’area un progetto tecnico, ma il Lipsia sembrerebbe essere pronto a farlo a patto che però si salvi il salvabile in un’annata che fino a questo momento non ha visto la squadra della galassia RedBull splendere come sempre. Come anticipato, la dirigenza tedesca starebbe facendo le sue valutazioni, con Domenico Tedesco, ex CT del Belgio, che potrebbe essere per esperienza il profilo ideale sul quale andare a puntare. Per l’italo-tedesco potrebbe essere questo un ritorno, visto che è già stato allenatore del Lipsia dal dicembre del 2021 al settembre 2022, collezionando in 38 partite 21 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte per 1.87 punti di media a partita stando a dati Sofascore.