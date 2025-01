Champions decisiva, esonero immediato: Tudor sarà il traghettatore

La Champions League può essere un crocevia decisivo per diversi allenatori: il rischio esonero è dietro l’angolo, contatti con Igor Tudor.

Le gare della competizione europea possono stravolgere totalmente il mondo del calcio, visto che si disputeranno tutte insieme e potranno portare a risultati clamorosi e importantissimi per il futuro di tutti i club coinvolti. Ci sono ancora molte squadre con il destino in bilico, tra passaggio immediato agli ottavi, qualificazione da concquistare per i playoff e rischio eliminazione che sarebbe gravissimo dopo i proclami e le grandi parole spese a inizio stagione.

Le difficoltà che si stanno incontrando in questo momento sono insormontabili e possono portare all’esonero dell’allenatore, che non è riuscito a dare un senso al suo lavoro.

Esonero dopo la Champions League: gara decisiva

Ci sono tante squadre impegnate in Champions League che rischiano grosso in vista del futuro. Le difficoltà sembrano più grandi del previsto e non riuscire a vincere l’ultima partita del girone unico potrebbe comportare gravissimi momenti di caos, con tutte le certezze che verrebbero meno e il rischio di una discesa a picco davvero clamorosa.

La classifica europea è ormai quasi delineata ma l’ultima giornata può cambiare le carte in tavola per molte squadre e, di conseguenza, per i rispettivi allenatori.

Secondo le ultime notizie, sarà decisiva la Champions League per il futuro dell’allenatore: in caso di sconfitta l’esonero è l’unica strada percorribile.

Guaio Juventus: Thiago Motta a rischio esonero dopo la Champions League

La Juventus di Thiago Motta è una delle squadre più tranquille in Champions League perché comunque andrà la partita contro il Benfica è certa del passaggio del turno, almeno ai playoff. Ma non basta superare il turno per essere tranquilli e il tecnico italo-brasiliano ne è ben cosciente.

In caso di ennesimo risultato negativo e di una prestazione non sufficiente, Thiago Motta rischia seriamente l’esonero dalla Juventus. I risultati dell’ultimo periodo non lasciano ben sperare per il futuro e quindi l’allarme è diventato man mano sempre più assordante nella testa dei dirigenti.

L’esonero di Thiago Motta è un argomento ormai quotidiano nell’ambiente bianconero e non sono da escludere sorprese dopo il mercoledì europeo.

Esonero Thiago Motta: Tudor traghettatore

L’esonero di Thiago Motta non è utopia. Nonostante tutti in dirigenza credano al progetto avviato quest’estate, perdonare l’ennesimo passo falso diventerebbe difficilissimo, soprattutto a livello ambientale, con tutta la tifoseria che ora inizia a stufarsi dell’atteggiamento della squadra, mai concentrata al 100%.

In caso di esonero, a Torino gira già la voce di un contatto tra Giuntoli e Igor Tudor che tornerebbe in Serie A e farebbe da traghettatore fino a giugno. Il tecnico croato è pronto a questa sfida, vorrebbe giocarsi le sue chance fino a giugno e poi valuterebbe insieme alla dirigenza il futuro.