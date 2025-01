Ribaltone in panchina: il nuovo allenatore è già in città

Il pareggio nell’ultima giornata di campionato potrebbe costare caro all’allenatore, sulla graticola oramai da diverse settimane.

Vincere significava prendere una bocca d’area ed allontanare la zona calda della classifica, ma in trasferta la squadra non è riuscita ad ottenere il risultato per il quale ha lavorato nel corso della settimana. Questo inevitabilmente ha deluso la dirigenza, che in queste ore si sarebbe riunita per prendere una decisione importante in vista del proseguo della stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’esonero sembrerebbe essere al momento lo scenario più plausibile, con il nuovo allenatore che addirittura sarebbe già in città, in quanto pre allertato dal club alla vigilia della delicata sfida di campionato.

Altro ribaltone in Serie A: esonero nonostante la non sconfitta

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati mondiali ed europei, soprattutto in Serie A, dove nelle prossime ore potrebbe saltare l’ennesima panchina della stagione.

Stando dunque alle ultime notizie, complici anche i risultati delle rivali nell'ultima giornata di Serie A, il Verona potrebbe separarsi da Paolo Zanetti, reduce dal pareggio esterno contro il Venezia ma anche dalla sconfitta contro la Lazio, contro il Napoli ed il pareggio casalingo contro l'Udinese. Il calendario non ha di certo sorriso all'allenatore scaligero, che contro i lagunari era però chiamato ad una reazione che non è arrivata, facendo scivolare la formazione veneta al 17esimo posto in classifica, ad una sola posizione dalla 18esima, che significherebbe retrocessione.

Stando dunque alle ultime notizie, complici anche i risultati delle rivali nell’ultima giornata di Serie A, il Verona potrebbe separarsi da Paolo Zanetti, reduce dal pareggio esterno contro il Venezia ma anche dalla sconfitta contro la Lazio, contro il Napoli ed il pareggio casalingo contro l’Udinese. Il calendario non ha di certo sorriso all’allenatore scaligero, che contro i lagunari era però chiamato ad una reazione che non è arrivata, facendo scivolare la formazione veneta al 17esimo posto in classifica, ad una sola posizione dalla 18esima, che significherebbe retrocessione.

Il nuovo allenatore è già in città

L’Hellas Verona deciderà il da farsi con Paolo Zanetti nei prossimi giorni. O meglio. La società scaligera potrebbe aspettare la prossima settimana per prendere una decisione definitiva, complice anche la sfida in programma al Bentegodi domenica contro un Monza sempre più ultimo in classifica.

Se neanche contro i biancorossi dell’ex Bocchetti il Verona riuscirà a portare a casa i tre punti, allora sì che scatterà l’esonero di Zanetti, con il sostituto che a quanto pare sarebbe già in città, in attesa solo di una chiamata da parte della società. Valutando la lista dei profili liberi forniteci da Transfermarkt, l’identikit potrebbe rispondere al nome del classico Ballardini, ma la sensazione è che eventualmente l’Hellas potrebbe ripartire da uno che già conosce bene l’ambiente come Andrea Sottil, reduce dall’ultima, complicata, esperienza sulla panchina della Sampdoria.