Un altro esonero in Italia: pronto un grande ritorno

Si consuma un altro esonero in Italia e con un grande ritorno in panchina che potrebbe svoltare la stagione al club.

Si tratta di un ritorno a sorpresa in panchina e che vede una terza esperienza nella sua carriera lì dove tutto era cominciato per il ruolo di allenatore quando, nelle qualità ancora di vice, si sedeva sulla panchine di uno dei club con la piazza più importante del campionato.

Dopo aver visto già un esonero a inizio stagione, se ne consuma un secondo perché era già stato dato uno scossone all’interno del club con l’arrivo dell’allenatore che sarà sicuramente “silurato” nel corso di questa serata e con ufficialità tra non molto, dopo il suo arrivo del 9 dicembre 2024. Le cose cambiano ancora e un grande ritorno in panchina potrebbe dare il vero scossone che il club cerca per una classifica che non sta per niente soddisfacendo il presidente.

Esonero e ritorno in panchina: presto l’ufficialità

Ci sarà presto l’ufficialità dopo quanto riportato in precedenza da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato che ha svelato la scelta da parte del club lombardo di licenziare per la seconda volta in questa stagione, il proprio allenatore.

Durata quasi due mesi l’esperienza dell’allenatore che non è riuscito a dare una scossa e che vede ora un sostituto nel nome di un gran ritorno a Brescia, dopo aver vissuto in passato una doppia esperienza.

Si tratta di Rolando Maran, allenatore che tornerà al Brescia a seguito dell’esonero di Pierpaolo Bisoli. Pare sia finita l’avventura dell’ex Modena che, dopo aver cominciato ai Canarini ad inizio anno, per essere poi esonerato, aveva colto al volo l’occasione in Lombardia, per poi ritrovarsi a quanto pare di nuovo esonerato e con Maran pronto a prendere il suo posto.

La notizia sul ritorno in panchina: quando sarà ufficiale

Bisognerà risolvere prima alcune cose in merito all’esonero da confermare e ufficializzare per poi arrivare alla firma ufficiale di Rolando Maran, che tornerebbe al Brescia. Un ritorno a casa per lui, considerando il suo passato vissuto proprio alle Rondinelle. Tutto sarà chiarito e confermato tra la mattinata e il pomeriggio di domani martedì 28 gennaio quando, ufficialmente, potrà partire la terza esperienza ufficiale di Rolando Maran al Brescia.

Ultime su Maran: i numeri del suo ritorno a casa

Ha vissuto diverse esperienze in Italia ma quella al Brescia è tra le esperienze complessive più importanti per il tecnico che ha vissuto annate anche importanti in Serie A. Si tratta di Rolando Maran che, riportando in alto il Brescia in quello che è il suo principale obiettivo, ritrova un club con il quale ha vissuto complessivamente 81 partite nell’arco della sua carriera.