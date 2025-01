Esonero Motta, Juve già in contatto con il sostituto: c’è l’ultimatum

È incredibile come la prima sconfitta in campionato della Juventus, arrivata a fine gennaio, possa costare la panchina a Thiago Motta.

C’è però tutto un discorso ancora più ampio dietro da approfondire, visto che la situazione nella quale si ritrova oggi l’italo-brasiliano è conseguenza diretta di un rendimento troppo discontinuo e deludente della formazione bianconero nonostante un mercato estivo, ed invernale, importante. Giuntoli ha perso la pazienza, così come la proprietà, che a quanto pare sarebbe anche già entrata in contatto con colui che potrebbe prendere il posto proprio di Thiago Motta sulla panchina della Juventus.

A fronte di questo la Vecchia Signora spera in un sussulto d’orgoglio da parte dell’ex Bologna, al quale è stato consegnato un ultimatum piuttosto chiaro.

Esonero Motta: ultimatum della Juventus all’italo-brasiliano

L’avventura di Thiago Motta sulla panchina della Juventus potrebbe essere già giunta al termine. In questi sei mesi o poco più l’italo-brasiliano è riuscito a far vedere sprazzi del calcio che aveva offerto al Bologna, ma il rendimento della formazione bianconera è stato fino a questo momento troppo deludente ed altalenante.

Basti pensare che dopo un calciomercato estivo importante, da oltre 200 milioni di euro, la Vecchia Signora si ritrova a 16 punti dal primo posto, risultato che in estate nessuno mai avrebbe pronosticato. Il primo ad essere deluso è lo stesso Thiago Motta, ma si sa che in casi come questi a pagare è sempre l’allenatore, con l’italo-brasiliano che di certo non è esente da questa condanna, anzi. Se le cose non dovessero cambiare a stretto giro Giuntoli potrebbe anche prendere una decisione piuttosto drastica, che confermerebbe il fallimento di un progetto cominciato bene ma proseguito peggio.

Ed è proprio di questo che stamattina ha parlato Tuttosport. Thiago Motta è tutt’altro che saldo sulla panchina della Juventus, con la (prossima) Champions League che rappresenterebbe essere un obiettivo cruciale.

Juventus già in contatto con il sostituto di Motta

La posizione di Thiago Motta traballa, ma in questo momento la Juventus non ne starebbe valutando l’esonero. Giuntoli e dirigenza, scrive Tuttosport, hanno voluto dare tempo all’italo-brasiliano quantomeno fino alla fine della stagione, considerato il fatto che l’ex Bologna è comunque ancora in corsa in Champions League, per la Champions League in campionato ed in Coppa Italia.

Nel frattempo, però, dalla Francia arriva una notizia clamorosa: la Juventus sarebbe entrata in contatto con Xavi per sostituire Thiago Motta. Questa notizia, però, lato Vecchia Signora non avrebbe alcun riscontro, ma allo stesso tempo non è da escludere che il continuo negare sia una tecnica utilizzata dalla dirigenza bianconera per continuare a lavorare in serenità e lontana dai riflettori. Staremo a vedere.