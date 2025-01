De Zerbi pronto a tornare in Serie A: la destinazione dopo l’esonero

La destinazione di Roberto De Zerbi, dopo le voci sull’esonero, lo rivede di nuovo in Serie A.

Un passato a livelli diversi di quelli attuali che lo aveva visto prima al Benevento e poi al Sassuolo in Italia e con lo Shakhtar – percorso interrotto a Donetsk causa guerra con la Russia -, in crescendo, tra Brighton e poi Marsiglia, che adesso vedrebbe il suo nome accostato a quello di un top club di Serie A.

Non tornando in Premier League dopo l’avventura al Marsiglia e dove, in più occasioni ha dichiarato che il secondo posto non può mai bastargli, nonostante l’elevata qualità del Paris Saint-Germain che ha aperto una voragine nel gap che ha con tutte le altre. Ma appunto, non potendo andare oltre quanto realizzerebbe in questa stagione, ecco che l’occasione in Serie A porterebbe De Zerbi come nuovo allenatore in Italia, in uno dei top club del campionato.

Sorpresa in Serie A: riecco De Zerbi, esonero dietro l’angolo

L’esonero è dietro l’angolo, tra Benfica ed Empoli si sta giocando tutto il club coinvolto in quello che sicuramente non è il momento più felice della stagione.

L’ultima sconfitta, anche per come è arrivata, accende interrogativi. Gli stessi, sono stati posti dall’estero dove, una delle più autorevoli testate giornalistiche straniere e internazionali, hanno svelato la possibilità di vederlo esonerato subito. Rimbalzano altre voci però sull’allenatore della Juventus, oltre a quella che porta a Xavi Hernandez.

A scegliere De Zerbi, a sorpresa, potrebbe essere la Juventus. Non per il nome sul sostituto, ma per la scelta che arriverebbe a sorpresa sull’esonero di Thiago Motta, allenatore sul quale sembrava puntare fortemente Giuntoli, mentre adesso le cose rischiano di vedere il suo licenziamento.

De Zerbi di nuovo in Serie A: il primo nome in caso di esonero

Il primo nome, in caso di esonero per Thiago Motta, è quello di Roberto De Zerbi alla Juventus. Da capire se i bianconeri cercheranno di “comprare il cartellino” da allenatore di De Zerbi al Marsiglia, versando nelle casse dell’OM una cifra importante per prelevarlo anzitempo dal club francese o se sarà tutto risolto a fine stagione, se non con una rescissione immediata del tecnico italiano dal Marsiglia. La sensazione è che da un parte nelle intenzioni di De Zerbi ci sia quella di non voler lasciare così all’improvviso il club del Velodrome, ma allo stesso tempo, dall’altra parte, l’occasione alla Juve stuzzicherebbe il tecnico di Brescia.