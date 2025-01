Un altro esonero a sorpresa: coinvolto anche Ezio Capuano

Il calcio italiano è al centro di numerosi cambiamenti che possono stravolgere i campionati: pronto un altro esonero a sorpresa.

Ci sono molte difficoltà in alcune squadre che sembrano complicatissime da superare in questo momento della stagione. Le società stanno provando a correre ai ripari con il calciomercato ma ci sono ostacoli che sembrano insormontabili e difficilissimi e quindi la situazione risulta ora irreparabile.

Ci sono state parecchie difficoltà che hanno messo in discussione il futuro di determinati allenatori e ora l’esonero sembra l’unica possibilità.

Esonero ormai deciso: decisiva l’ultima sconfitta

I risultati decidono sempre il futuro degli allenatori e nei casi difficili risulta poi complicato essere lucidi e dare un’ulteriore chance all’allenatore e al suo staff..

La sconfitta nell’ultima partita ha rovinato tutto quello che si era costruito di positivo e ora si sta aprendo la strada dell’esonero per l’allenatore che, evidentemente, non è riuscito minimamente a incidere in maniera concreta sulla sua squadra e sullo spogliatoio.

Secondo le ultime notizie, l’esonero dell’allenatore è ormai certezza. La società sta valutando un cambio immediato che possa dare alla squadra la spinta necessaria

Trapani nel caos: Ezio Capuano verso l’esonero

I risultati e la classifica del Trapani rendono il futuro del club davvero complicatissimo. La sconfitta per 3-0 contro la Juventus Next Gen ha messo in palese difficoltà la squadra sicialiana che ora vive un momento delicatissimo e davvero difficile.

Secondo quanto riferisce TMW, il Trapani sta valutando l’esonero di Ezio Capuano. L’allenatore campano non è mai riuscito a entrare in sintonia con la squadra e i risultati dell’ultimo periodo non hanno fatto felici i tifosi e nemmeno la dirigenza che ora chiede un passo in avanti nei risultati e in classifica.

Sono ore bollenti a Trapani perché Ezio Capuano potrebbe essere esonerato e dare spazio a un altro allenatore per la squadrasiciliana. Momenti di riflessione in casa granata, con Capuano che traballa pericolosamente.

Capuano verso l’esonero: pre calde a Trapani

Il Trapani valuta l’esonero di Ezio Capuano. Le difficoltà che sta vivendo ora la squadra sono complicatissime e per il tecnico campano potrebbe essere l’addio alla terza squadra in questa stagione, dopo l’addio al Taranto e al Foggia per motivi molto seri.

Il Trapani aveva provato a prendere Mario Balotelli attraverso un annuncio molto particolare del presidente Antonini su X. Poi lo stesso presidente nei giorni scorsi ha spiegato molto bene gli obiettivi del club. “Dall’Olanda sta arrivando primo dei due attaccanti; Giovane, 2002, giocatore che seguiamo da settimane, convinti sia un grande prospetto. A breve contiamo di chiudere gli accordi. Poi entro la chiusura del mercato arriverà un terzo attaccante; E chiuderemo con 1-2 ritocchi anche dietro; La squadra dovrà essere pronta per 4-5 mesi di fuoco; Io non lascio, raddoppio“.