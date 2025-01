Esonero in Serie A, Liverani sarà il sostituto: annuncio a ore

Gli esoneri in Serie A sono ormai all’ordine del giorno: c’è un altro addio clamoroso che in queste ore diventerà ufficiale, prendono Liverani.

La situazione in Serie A rischia di cambiare il più possibile la classifica del nostro campionato perché ci sono situazioni davvero complicate che rischiano di essere deleterie per il futuro dei club e degli stessi allenatori che sono sempre i primi a pagare quando i risultati non arrivano e le difficoltà aumentano.

Il destino di alcuni allenatori di Serie A può cambiare da un momento all’altro e proprio le prossime ore potrebbero essere decisive per un ennesimo cambio in panchina.

Serie A: pronto un altro esonero immediato

In Serie A ci sono molti allenatori in grossa difficoltà perché possono perdere il posto in panchina da un momento all’altro. La situazione è molto delicata in molti casi e la società sta valutando con cura il da farsi, anche perché riuscire a trovare un nuovo allenatore che possa garantire il raggiungimento di determinati obiettivi a questo punto della stagione non è per niente semplice.

Come è ben noto, sono i risultati a decidere il destino e il futuro degli allenatori e per questo motivo ora in Serie A ci sono grandi difficoltà che possono mettere a soqquadro tutto quello che di buono era stato costruito fino a questo momento.

Secondo le ultime notizie, le prossime ore saranno decisive per un nuovo esonero e per l’assegnazione della panchina a un altro allenatore.

Esonero per Zanetti: il Verona non lo perdona più

Il Verona vive una situazione complicatissima dal punto di vista della classifica e anche dal punto di vista societario. È stato appena ceduto il club a un fondo italo-americano che nell’ottica di uno stravolgimento totale di cose, sta valutando anche il primo cambio più importante: l’esonero di Paolo Zanetti.

Il risultato contro il Venezia di questa sera è fatale per l’allenatore che non è riuscito a dare una svolta concreta alla sua squadra che nelle ultime partite ha perso il bandolo della matassa e rischia la retrocessione in Serie B in maniera molto seria.

Dopo il K.O. interno perdonato contro la Lazio, la nuova dirigenza del Verona ha deciso di non perdonare Zanetti dopo il risultato negativo maturato a Venezia e quindi l’esonero sembra davvero a un passo.

Esonero Zanetti: c’è Liverani in pole position

L’esonero di Paoli Zanetti dal Verona sembra l’epilogo obbligatorio per il tecnico che non ha saputo cambiare le carte in tavola e quando le difficoltà sono aumentate ha perso la squadra dal suo raggio di influenza e non è più riuscito a far bene.

Al posto di Zanetti il Verona pensa a Fabio Liverani, fermo da un po’ di tempo e desideroso di tornare immediatamente in panchina per ridare fiducia ed entusiasmo a una piazza e a una squadra che può tranquillamente puntare alla salvezza.