Un altro esonero in Italia: l’ex Juve ritorna in panchina

Salta un’altra panchina in Italia, per quello che è un altro esonero che si consuma e che vede protagonista l’ex Juve nel ritorno in panchina.

Una situazione inevitabile che è venuta fuori per quanto riguarda la panchina, con la “prestazione indegna” – secondo quel che si è comunicato dopo l’ultima partita -, che ha spinto la società a prendere dei seri provvedimenti, con quello che è stato definito “un esonero social”, considerando com’è venuto fuori, attraverso le pagine su Instagram.

L’occasione in panchina arriva per l’ex Juventus che, dopo una vita passato da comprimario, dovendo andare oltretutto all’estero per cercare fortuna da allenatore, si trova adesso coinvolto in una realtà italiana, potendosi giocare la sua chance da qui in avanti per convincere poi la società a puntare su di lui, anche in futuro.

L’ex Juve riparte dal campionato italiano: scelta fatta in panchina

Scelta fatta in panchina, che arriva dopo l’esonero che si è consumato nella serata di ieri a causa del nuovo risultato non all’altezza.

Prima che la situazione possa precipitare, il club ha deciso di procedere verso un secondo esonero in questa stagione perché, l’allenatore che è stato “silurato” era arrivato nello scorso ottobre, per dare al club uno scossone vero e proprio, che è arrivato solo parzialmente a quanto pare.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, è infatti l’ex Juventus a ripartire in panchina, dopo l’esperienza vissuta all’estero. Dopo l’ultima avventura al Persija nel 2022, ripartirà dal campionato italiano tornando ad allenare, e questa volta da allenatore della Prima Squadra, Angelo Alessio.

L’esonero social in Italia: cos’è successo all’allenatore

Attraverso la propria pagina su Instagram, l’Ascoli Calcio ha deciso di esonerare l’ex allenatore di Serie A, Domenico Di Carlo. Perché lo stesso licenziamento, in sostanza, è stato pubblicato su Instagram attraverso le pagine social di Instagram. Il patron Massimo Pulcinelli, con una storia di Instagram, ha scritto: “Prestazione indegna, chiediamo scusa ai nostri tifosi. Mister Di Carlo esonerato!”

Così, di botto, prima della mezzanotte è arrivato anche il comunicato. E nel corso della notte stessa anche la voce sul sostituto, riportata dalla fonte che ha spiegato quello che è lo stravolgimento in panchina e che vede Angelo Alessio come nuovo allenatore dell’Ascoli.

Palmarès tutto da invidiare: l’ex Juve pronto a ripartire in panchina

A vedere ciò che è in grado di portare in campo Antonio Conte ai suoi, avrà acceso la “lampadina” al patron dell’Ascoli che, portando in panchina e ovviamente a livelli diversi un suo ex storico collaboratore, conta di ottenere i risultati sperati. Con Antonio Conte e da collaboratore tecnico, Angelo Alessio ha ottenuto la bellezza di tre Scudetti e due Supercoppe italiane con la Juventus, una Coppa d’Inghilterra e una Premier League col Chelsea. Oltretutto, per ben nove partite, ha pure allenato in qualità di allenatore ad interim scelto dalla Juve, nel corso della sua carriera.