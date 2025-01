Napoli, nuovo acquisto: l’annuncio di Manna fa arrabbiare Conte

Arrivano aggiornamenti di calciomercato che riguardano il Napoli pronto a dare una svolta al futuro e a questa stagione in corso dopo la cessione di Kvaratskhelia.

Non arrivano notizie che si aspettava l’allenatore degli azzurri perché ora ci sono novità che riguardano proprio il mercato del Napoli che ha dovuto vendere il proprio giocatore migliore a stagione in corso perché è stata forte la volontà del georgiano nel voler andare via con l’accordo raggiunto con il PSG.

Occhio a ciò che è stato appena detto direttamente da quello che è l’uomo del mercato del Napoli che in questo momento ha un duro lavoro da fare perché ci sono delle novità proprio riguardo quello che sarà il sostituto di Kvaratskhelia.

Dopo la partenza dell’esterno georgiano sono stati fatti diversi nomi e alcuni davvero importanti sono stati accostati al Napoli con Garnacho e Adeyemi su tutti, anche se nelle ultime ore è uscito addirittura il nome di un altro giovane talento come Nico Williams.

Tutta Napoli si aspetta quello che può essere il nuovo Kvaratskhelia che può arrivare per dare una mano alla squadra in lotta al primo posto con lo stesso Antonio Conte che spera di avere il prima possibile un nuoov esterno d’attacco forte.

Adesso però, mentre si parlava di nomi di un certo spessore come Adeyemi e Garnacho su tutti, che la società stessa ha deciso di esporsi per cercare di non creare troppo clamore su quello che può essere il nome che vedremo presto in azzurro.

Arrivano aggiornamenti che riguardano proprio quello che è stato un annuncio di Manna particolare nelle ultime ore che non può aver fatto felice Conte e i tifosi del Napoli. Perché il direttore sportivo ha spiegato che in questo momento Adeyemi e Garnacho sono due nomi che piacciono tanto ma non gli unici e che non è giusto creare aspettative alte nei tifosi in questo momento.