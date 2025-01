Xavi o Sarri in panchina: pronto l’esonero in una big

Gli esoneri nel mondo del calcio sono all’ordine del giorno, soprattutto in questo momento della stagione: Sarri o Xavi pronti.

I campionati sono arrivati a un momento cruciale, un momento dove bisogna prendersi dei rischi e provare a ribaltare le situazioni complicate per arrivare agli obiettivi che erano stati prefissati a inizio stagione. In molti casi le difficoltà sono più grandi di tutto e quindi a pagare, solitamente, sono gli allenatori. Il weekend di calcio appena iniziato portrebbe essere decisivo per una big e per un allenatore che rischia l’esonero.

Il futuro di alcuni allenatori è fortemente in bilico: ora c’è il rischio esonero dietro l’angolo e dipenderà solo dalla prossima partita.

Nuovo esonero: ultima chance per l’allenatore

Ci sono molti top club in difficoltà. Le strategie adottate fino a questo momento evidentemente non sono state positive e quindi si sta andando sempre più a fondo.

Dentro o fuori, non ci sono più troppi dubbi per il club che intende vedere una svolta immediata o valuterà immediatamente l’esonero dell’allenatore per evitare di perdere ulteriori posizioni in classifica che possono portare addirittura alla retrocessione.

Secondo le ultime notizie, l’ultima chance per l’allenatore sarà la partita di domenica 26 gennaio: in caso di ulteriore sconfitta ci sarà l’esonero.

Tottenham nei guai: Postecoglou all’ultima chiamata

Il Tottenham di Ange Postecoglou vive un momento tremendo in Premier League. Gli Spurs sono in zona retrocessione, a +8 dalla terzultima in classifica e continuando di questo passo le difficoltà saranno enormi e i rischi di retrocedere diventeranno sempre più vivi.

Domenica ci sarà Tottenham-Leicester, un vero e proprio scontro salvezza e in caso di ennesima sconfitta di fronte al proprio pubblico, Postecoglou verrà esonerato. Il Totteham si è messo già alla ricerca di un nuovo allenatore di livello che possa cambiare le carte in tavola e sta pensando a due volti conosciuti e molto apprezzati.

Xavi Hernandez e Maurizio Sarri sono i candidati principali per firmare con il Tottenham e tentare di ribaltare le sorti della stagione. La dirigenza ha già avuto colloqui positivi con entrambe le parti e dovrà decidere l’allenatore migliore secondo le caratteristiche della squadra costuita attualmente.

Tottenham: i tifosi vogliono Xavi in panchina

I tifosi del Tottenham sono estremamente delusi per l’ennesima stagione che non ha portato risultati positivi in campionato. Ora tutti vogliono l’esonero di Postecoglou e un cambio in panchina immediato per dare una svolta alla stagione.

Xavi è il candidato principale per gli Spurs. Ha un’aura più internazionale rispetto a Sarri e sembra la scelta giusta per il futuro, anche se il tecnico toscano ha già esperienza in Premier League, anche con grandi risultati, considerata la sua annata vincente al Chelsea.