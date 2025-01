Esonero immediato: il nuovo allenatore sarà Fonseca o Sarri

Colpo di scena con l’allenatore che paga con l’esonero e al suo posto è pronto ad arrivare una scelta di livello internazionale e che in Italia ha lavorato per anni, Fonseca o Sarri pronti.

Continuano ad arrivare notizie che vanno in questo senso e riguardano quello che può accadere da un momento all’altro con la società che ha non è per nulla felice dei risultati ottenuti in questi primi mesi di stagione e per questo motivo che ora si cerca di capire come ribaltare la situazione. La scelta del nuovo allenatore può ricadere su Fonseca o Sarri.

Il calciomercato degli allenatori continua a tenere tutti fortemente sull’attenti perché in questo momento c’è bisogno di capire come andranno le cose visto che le società sono sempre di più disposte e cambiare allenatore e l’occasione per Fonseca e Sarri ora si fa davvero importante. Sono diversi gli allenatori che sono senza squadra e in cerca di una nuova avventura, tra cui gli ex Milan e Lazio.

Calciomercato: esonero deciso, Fonseca o Sarri il sostituto

Occhio a quello che può essere annunciato proprio in queste ore dopo che la società ha già deciso di intervenire in maniera netta provando a dare una scossa al momento che ora rischia di complicare tutto. Perché ci sono aggiornamenti che riguardano proprio l’esonero dell’allenatore e la scelta del sostituto tra Fonseca e Sarri che è pronto.

Diverse le società che hanno deciso di dare una sterzata positiva alla stagione perché ora ci sono delle novità dopo che il Porto ha esonerato l’allenatore e anche il Lione è in cerca di un nuovo tecnico che possa prendere la squadra in mano e affrontare il finale di stagione provando a rientrare nella zona Champions che non è distante.

Proprio queste due società ora possono provare il colpo, perché si vocifera che proprio Porto e Lione hanno messo nel mirino Fonseca e Sarri come nuovo allenatore come confermato dallo stesso Alfredo Pedullà di Sportitalia.

Attenzione a quella che sarà la decisione che può cambiare tutto da un momento all’altro, perché in queste ore ci sono contatti in corso tra tutte le parti in causa e c’è la seria possibilità che Porto e Lione possano puntare su un nuovo allenatore tra Fonseca e Sarri.