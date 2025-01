Esonero ufficiale dopo una storia Instagram: scelto il sostituto

Il mondo del calcio è strettamente legato a quello dei social e sempre più spesso avvengono annunci importanti che cambiano il futuro.

Il calcio è in un momento particolarissimo, con le classifiche che vanno delineandosi sempre di più e ora che si è superati la metà del campionato si tirano le somme. Alcune società sono seriamente nei guai, non riescono a risalire dalle sabbie mobili e le difficoltà che si vivono di settimana in settimana creano anche crepe nei rapporti tra allenatori e società e poi anche con le tifoserie.

Gli esoneri nel calcio italiano sono all’ordine del giorno e ora c’è un’altra vicenda molto strana da raccontare: allenatore esonerato in serata.

Esonero ufficiale: via dopo una storia Instagram

Il calcio italiano è estremamente pragmatico e se non arrivano i risultati sperati, gli allenatori vengono esonerati. Le classifiche parlano chiaro e le società sono molto dure in alcuni casi perché non intendono aspettare sviluppi positivi che non è detto che arrivino nei tempi stabiliti.

Dopo una serie di risultati negativi si arriva alla decisione dell’esonero e questo weekend di calcio giocato ha portato alla stessa conclusione: l’esonero è ufficiale.

La particolarità di questo esonero avvenuto in serata è la modalità della comunicazione che ha creato anche caos enorme nella tifoseria.

Ascoli, Di Carlo esonerato con una storia Instagram: cosa è successo

L’Ascoli di Mimmo Di Carlo non riesce più a vincere e dopo la sconfitta contro la Lucchese si è arrivati a un punto di non ritorno. L’allenatore non è riuscito minimamente a incidere fino a questo momento della stagione e per questo motivo si è deciso per l’addio immediato per dare una svolta all’annata.

“Chiediamo scusa ai nostri tifosi, prestazione indegna“, con una storia Instagram apparsa sul proprio profilo, il presidente dell’Ascoli, Massimo Pulcinelli ha rivelato l’annuncio più importante: “Mister Di Carlo esonerato!”.

L’esonero di Di Carlo dall’Ascoli ha riscosso successo tra i tifosi bianconeri ma la modalità della comunicazione non è piaciuta per niente all’allenatore e anche a molti addetti ai lavori che vedono nella storia Instagram una mancanza di professionalità molto grave.

Esonero Di Carlo: l’Ascoli ha scelto il sostituto

L’esonero di Di Carlo è ormai avvenuto e l’Ascoli cerca un sostituto all’altezza. Il dodicesimo posto in classifica non rispecchia per nulla le aspettative di inizio stagione e la volontà, ora, è quella di dare una sterzata definitiva alla stagione.

Secondo lacasadic.com, potrebbe tornare di moda il nome di Fabio Prosperi come prossimo allenatore dell’Ascoli. Era un profilo che già piaceva alla società a inizio stagione e dopo la fine dell’esperienza sulla panchina della Pianese, l’accordo può essere siglato.