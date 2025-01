Altro esonero in Serie A, decisiva la sconfitta: Pirlo il sostituto

La partita di questo weekend di campionato potrebbe risultare essere decisiva non solo per il futuro della squadra, ma anche dell’allenatore.

Stando alle ultime notizie, infatti, la società avrebbe dato un ultimatum al tecnico, che non ha altra soluzione che tornare a casa con i 3 punti per salvare la propria panchina. Fino ad oggi la fiducia è stata illimitata, ma arrivati a questo punto della stagione c’è bisogno di una svolta decisiva per cercare di salvare il salvabile.

Considerando poi la delicatezza e l’importanza della partita di questo turno, vincere è davvero l’unica cosa che la squadra deve mettersi in testa di fare, ma in primis dovrà essere l’allenatore a convincere i propri giocatori a volerlo fare, sennò non si va da nessuna parte.

Altro esonero nel weekend di Serie A

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei, soprattutto in Serie A, dove in questo weekend potrebbe saltare l’ennesima panchina della stagione.

Alla vigilia di un turno così delicato, considerata l’importanza della partita, la dirigenza ha deciso di dare un ultimatum al proprio tecnico, che non ha altra soluzione che vincere questa giornata per salvare il proprio posto. L’intenzione c’è tutta, ma difronte ci sarà un avversario più attrezzato e con le stesse motivazioni, che ad oggi parte favorito secondo i bookmakers. Insomma, il destino dell’allenatore è oramai segnato, e solo un miracolo, o meglio, una vittoria potrebbe garantirgli di rimanere alla guida della squadra almeno per un’altra settimana.

Stando alle ultime notizie, dunque, Esuebio Di Francesco si giocherà parte della sua permanenza sulla panchina del Venezia nel corso di questo weekend di Serie A Enlive, dove i Lagunari ospiteranno al Pier Luigi Penzo il Verona dell’ex Zanetti in una sfida salvezza che potrebbe risultare essere decisiva per il percorso dell’una e dell’altra, dove non esiste altro risultato al di fuori della vittoria, anche perché sennò il 17esimo posto rischia di scappare via.

Pirlo l’uomo giusto per la ripartenza

Il Venezia starebbe dunque seriamente valutando l’esonero di Eusebio Di Francesco. O meglio, potrebbe iniziare a farlo nel momento in cui contro il Verona non dovessero arrivare i 3 punti in uno scontro salvezza decisivo.

È d un po’ che non si parlava della panchina di Di Francesco in bilico, ma arrivati a questo punto della stagione è inevitabile, con il Venezia che sotto traccia starebbe cominciando a valutare delle alternative valide per la panchina. Consultando la lista di allenatori liberi di Transfermarkt, tra i più accessibili ci sono sicuramente Gabriele Cioffi e Walter Mazzarri, ma c’è bisogno di compiere un salto di qualità, ed è per questo che il Venezia potrebbe puntare su Andrea Pirlo, che nonostante abbia poca esperienza in panchina ha comunque guidato la Juventus per un anno in Serie A, vincendo anche due trofei. Insomma, la decisione migliore sarebbe lui, ma da capire come la dirigenza vorrà muoversi.