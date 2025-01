Torna di nuovo Ballardini: un altro esonero in Serie A

In Serie A potrebbe esserci un altro cambio in panchina nelle prossime ore: pronto alle firme Davide Ballardini.

I problemi delle squadre del nostro campionato stanno iniziando a farsi sempre più difficili e sembrano sempre più difficili da risolvere. Per questo motivo non sono da escludere sorprese nelle prossime ore con un altro esonero che può stravolgere il futuro del club e anche del campionato, considerando che potrebbero esserci dei cambiamenti anche per quel che riguarda la classifica.

Il futuro del calcio italiano e degli allenatori passa solo ed esclusivamente dai risultati del weekend di Serie A che possono portare all’ennesimo esonero.

Serie A: pronto l’ennesimo esonero nel weekend

Il weekend di calcio in Serie A che è appena iniziato può portare a un nuovo esonero a sorpresa. I risultati sono lo specchio delle difficoltà che stanno vivendo i club che sono difficilmente superabili. La situazione è da monitorare di giorno in giorno perché possono esserci dei cambiamenti importanti.

Il futuro degli allenatori è ovviamente determinato dai risultati che arriveranno nelle prossime partite: in caso di ulteriori sconfitte ci saranno esoneri importanti e grandi cambiamenti.

Secondo le ultime notizie relative alla Serie A: pronto un altro esonero che può stravolgere completamente il campionato.

Verona nei guai: esonero Zanetti in caso di sconfitta

Il Verona di Paolo Zanetti non se la passa benissimo in questo momento. La classifica non sorride al club veneto che è al terzultimo posto e arriva da uno score di risultati che non sempre hanno sorriso. Lunedì si giocherà una partita fondamentale, vale a dire lo scontro diretto per la salvezza contro il Venezia, che può cambiare tutto in classifica.

In caso di sconfitta del Verona contro il Venezia, ci sarà l’esonero per Paolo Zanetti. La nuova proprietà italo-americana che si è insediata nel club veneto pochi giorni fa ha già debuttato con una sconfitta e non digerirebbe il secondo ko di fila, tra l’altro contro una diretta concorrente per la salvezza.

L’esonero di Paolo Zanetti è una possibilità concreta e verrà deciso solo lunedì sera. Dopo l’ultima sconfitta si è optato per dare un’ultima chance al tecnico ma ora il tempo è praticamente scaduto.

Verona, esonero Zanetti: idea Ballardini

Il Verona pensa all’esonero di Paolo Zanetti. In caso di esonero ci potrebbe essere il grande ritorno di Davide Ballardini in Serie A. È uno degli allenatori più bravi nel poter salvare i club e si è messo già al lavoro per capire come fare con le idee innovative da portare a Verona.

Ballardini al Verona potrebbe essere l’opzione giusta per dare un’ulteriore chance al club veneto di salvarsi e fare in modo di restare in Serie A anche in futuro.