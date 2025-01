Esonero in Serie A: il sostituto nel week-end

Si accende un tema caldo in Serie A, quello legato all’esonero di un allenatore che non vince più in Serie A.

Dopo un inizio importantissimo, vissuto nella prima parte di stagione, le cose si sono complicate a poco a poco vedendo adesso non escluse le possibilità di un esonero, considerando appunto quelli che sono gli importanti match alle porte, col rischio di veder compromessa la situazione in classifica.

C’è chi tra gli allenatori liberi è andato a caccia di una panchina importante, dopo quanto di buono dimostrato in Serie B e ancor prima nel campionato Primavera. Si tratta dell’ex Pisa e giovanili della Fiorentina, Alberto Aquilani, tra i candidati per un posto in panchina nella scelta che verrebbe fuori nel week-end.

Esonero in Serie A nel week-end: pronto uno scossone

Un’eventuale nuova sconfitta, non da escludere visto il momento che sta vivendo il club di Serie A, spingerebbe la società ad interrogarsi sul futuro del proprio allenatore.

Si tratta del club toscano che, dopo quanto di buono è venuto fuori nella prima parte di campionato, si è visto coinvolto in una situazione di risultati su risultati non ottenuti positivamente e che hanno fatto scivolare giù in classifica una squadra che sembrava destinata a vivere un’annata sulla parte di sinistra della classifica, quella ad alti livelli dunque.

Le cose si sono complicate e, prima di finire coinvolta di nuovo nella bagarre per la salvezza, in Toscana potrebbero scegliere a sorpresa di esonerare il proprio allenatore. Un treno importante da prendere è nella sfida del week-end che, se non dovesse essere “preso al volo”, allora sì che si accenderanno rumors concreti con il possibile sostituto pronto a subentrare.

Col Bologna rischia l’esonero: la notizia sul tecnico italiano

C’è da giocare la sfida contro il Bologna e qualora non dovesse arrivare neppure un punto, si alimenterebbero ancora di più le voci sull’esonero per Roberto D’Aversa, nel corso del week-end. Una soluzione che, a sorpresa, potrebbe essere presa dalla famiglia Corsi, nella scelta che poi andrebbe a vedere un allenatore giovane, se si pensa alla lista dei possibili sostituti e candidati per la panchina del club empolese.

Aquilani in panchina: possibile esordio in Serie A

Possibile l’esordio in Serie A, tanto cercato, per Alberto Aquilani. Dopo l’avventura col Pisa e prima dell’approdo di Palladino, lo stesso ex centrocampista di Roma, Juve e Milan tra le altre, pensava di poter fare al caso proprio dei viola. Ma è sempre in Toscana che potrebbe consumarsi il suo futuro, con esordio da allenatore in Serie A, qualora dovesse scattare l’esonero di Roberto D’Aversa nel week-end.