Un altro esonero nel week-end: l’ex Roma può ripartire subito

Nel corso di questo week-end rischia di giocarsi una gara da dentro o fuori, che può portare all’esonero in Italia.

Un’altra panchina che può saltare nel corso di questo week-end, dopo quanto successo anche ad alti livelli di recente se si considera la posizione di Fonseca, sostituito da Sergio Conceicao che è ben presto riuscito a vincere pure la Supercoppa italiana. Uno scossone, quello che cercano le società in difficoltà, che vede ora protagonista anche la società bianconera che ambisce alle alte posizioni di classifica e si trova coinvolta adesso in una situazione a dir poco complessa.

Le ultime tre partite con ben tre sconfitte di fila obbligano la società ad intervenire. E soprattutto adesso, qualora dovesse venir fuori un altro risultato senza vittoria, ecco che scatterebbe l’esonero, secondo le voci che circolano con un sostituto a sorpresa che potrebbe vedersi nel nome dell’ex centrocampista della Roma e tecnico attualmente libero, Alberto Aquilani.

Esonero in Italia: Aquilani come sostituto

Nel corso di questo week-end si gioca una sfida delicatissima per quanto riguarda le sorti non solo della stagione, ma anche di una panchina nel campionato italiano.

Perché, con la volontà di rilanciarsi in classifica, nella speranza di poter rientrare tra i club che lottano per i grandi traguardi in classifica, c’è bisogno di vincere nel week-end per risalire l’attuale decimo posto.

Il club bianconero infatti, qualora dovesse venir fuori un nuovo risultato senza vittoria, potrebbe scegliere di procedere con l’esonero di Michele Mignani. Il tecnico ex Palermo e Bari rischia il posto infatti, dopo una prima parte di stagione che aveva visto il suo club tra le migliori squadre del campionato di Serie B. Scalpita e ha voglia di tornare all’opera, tra gli allenatori come possibile sostituti in panchina, Alberto Aquilani.

Esonero e posto a rischio: dentro o fuori nella sfida di domenica

Nel corso di questa domenica si gioca Cesena-Cittadella, gara da dentro o fuori per il tecnico perché lo stesso club emiliano, con l’obiettivo di giocarsi una chance per la promozione in Serie A, magari attraverso il piazzamento ai play-off a fine stagione, non può più rischiare. In caso di debacle, infatti, non si può escludere l’esonero immediato di Mignani con la scelta che potrebbe vedere poi il sostituto, a quel punto, nel nome di Alberto Aquilani.

Aquilani in panchina: scelta possibile per un motivo

La scelta di Aquilani di allenare di nuovo in Serie B, potrebbe essere legata alle mancate chiamate nel massimo campionato italiano che spingono di nuovo il giovane allenatore nel campionato che lasciò dopo l’esperienza al Pisa. Ma nel progetto importante con il Cesena, potrebbe vedere il suo domani, di fronte alla chiamata che arriverebbe in caso di esonero per Mignani.