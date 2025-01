Milan, Fonseca fatto fuori: Leao racconta chi l’ha fatto licenziare

Cambia tutto in casa Milan in pochissimi giorni, dall’esonero di Fonseca all’arrivo di Conceicao. Il club rossonero parla sempre portoghese ma c’è una netta differenza.

Dai risultati altalenanti con il precedente allenatore, che ha avuto anche qualche difficoltà di troppo nella gestione del gruppo viste le continue liti con i vari leader dello spogliatoio: Leao, Theo Hernandez, Calabria e Maignan fino ad arrivare al nuovo allenatore Conceicao che è proprio attorno a questi che ha voluto iniziare la sua nuova avventura al Milan.

Il Milan in maniera inaspettata e con grande grinta ha trovato una rimonta nel secondo tempo della finale di Supercoppa Italiana, sotto 2-0 contro la corazzata Inter ha poi vinto 2-3 nei secondi finali alzando il trofeo e festeggiando il primo trofeo di stagione con Conceicao che ha riportato entusiasmo.

Milan, caso Fonseca: le parole di Leao sulla verità

Fonseca è stato licenziato dal Milan e ora a parlare di quanto sia accaduto è stato proprio Rafael Leao, il calciatore he all’inizio di stagione pare abbia avuto anche qualche problema di troppo con l’allenatore.

Ci sono delle novità molto importanti che arrivano dall’intervista a La Gazzetta dello Sport di Leao che ha parlato di Fonseca dopo il suo esonero. Il giocatore ha risposto ad alcune domande e si è soffermato sul rapporto con il suo precedente allenatore, confermando che ci sono state delle situazioni su cui non c’era intesa e che non ha funzionato, ma che continuerà ad augurargli il meglio.

Leao ha detto che nella gestione Fonseca al Milan tutti i suoi compagni e lui compreso hanno dato il meglio per raggiungere importanti risultati, ma non tutti sembrano convinti di questa cosa all’esterno per quello che hanno visto.

Ma non solo il racconto di Leao con la sua versione per la situazione con Fonseca. Il calciatore portoghese ha voluto parlare anche del connazionale appena arrivato Conceicao, svelando di come abbia portato energia e una nuova mentalità subito per raggiungere importanti risultati immediati come la vittoria della Supercoppa. Adesso la strada sembra tracciata e pare che ci sia grande intesa nello spogliatoio per continuare ad andare avanti con questa mentalità.