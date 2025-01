Esonero Thiago Motta, decisione dopo il Napoli: pronto il sostituto

Arrivato tra tante aspettative, fino a questo momento Thiago Motta non è riuscito a soddisfarne neanche una da allenatore della Juventus.

Con l’italo-brasiliano alla guida la Vecchia Signora si sta dimostrando essere troppo discontinua, vocabolo che non dovrebbe proprio esistere nell’immaginario bianconero. Ed è proprio questo quello che starebbe facendo storcere il naso alla dirigenza juventina, che dopo il pareggio di martedì sera contro il Club Brugge in Champions League avrebbe per la prima volta dall’inizio della stagione messo in discussione Thiago Motta.

L’ambiente è oramai spaccato in due, ed occhio alla delicata trasferta di oggi del Maradona, che a questo punto potrebbe risultare essere decisiva per il futuro dell’ex Bologna in panchina.

La Juventus deciderà cosa farne di Motta dopo Napoli

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Thiago Motta, che a sorpresa non starebbe convincendo (più) nessuno dalle parti della Continassa. La discontinuità della Juventus è un aggravante per un lavoro che fino a questo momento non starebbe portando i frutti sperati, nonostante gli importanti investimenti fatti in estate ed anche in questo calciomercato invernale.

L’italo-brasiliano è in bilico, non tanto per la società ma per tutto l’ambiente bianconero, che sui social avrebbe cominciato a fare andare virale l’hashtag #MottaOut. È ancora presto per parlare di esonero, ma le ultime notizie parlano di un Giuntoli deluso, che insieme al suo gruppo di lavoro starebbe cominciando anche lui a mettere in discussione la posizione di Thiago Motta sulla panchina della Juventus. Il periodo, ed il calendario, sicuramente non aiuta, con la sfida del Maradona contro il Napoli che potrebbe addirittura risultare essere decisiva.

Stando alle ultime notizie, infatti, questo pomeriggio dalle 18.00 Thiago Motta si giocherà una fetta importante della sua conferma sulla panchina bianconera, traballante per via della discontinuità della squadra. In caso di sconfitta non è da escludere che la Juventus possa anche optare per un suo esonero, ma questo scenario, piuttosto catastrofico, non sembrerebbe essere al momento realizzabile.

#MottaOut: la Juventus ha già scelto il sostituto

Thiago Motta sarebbe dunque in bilico, soprattutto per i tifosi della Juventus, che sui vari social, Instagram in particolare, avrebbero cominciato a fare andare virale l’hasghtag #MottaOut. Al momento l’idea di un esonero non avrebbe ancora sfiorato Giuntoli e la dirigenza, che comunque dopo la trasferta di Napoli, in caso di mancata vittoria, potrebbero cominciare a comportarsi in maniera diversa, iniziando a mettere in discussione l’italo-brasiliano.

Al Maradona si deciderà dunque tanto, con le ultime notizie che parlando addirittura di una Juventus al lavoro per individuare il sostituto di Thiago Motta. La soluzione più semplice risponderebbe al nome di Maurizio Sarri, profilo esperto che già conosce l’ambiente bianconero e la Serie A, ma la dirigenza potrebbe essere stuzzicata dall’idea di portare a Torino Erik ten Hag, allenatore che nonostante l’esonero dallo United continua ad essere uno dei profili più interessanti dell’intero panorama calcistico mondiale. Staremo a vedere.