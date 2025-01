Juventus, Thiago Motta out: già ‘avvisato’ prima del Napoli

Il futuro di Thiago Motta è appeso a un filo: dalla partita di Napoli dipenderà tutto quello che riguarda il mondo Juventus.

I bianconeri stanno vivendo un periodo molto complicato e ricco di alti e bassi che tra Serie A e Champions League stanno dividendo il popolo juventino in due metà esatte. Il lavoro di Thiago Motta è già giudicabile sulla base della prima metà di questo campionato, anche se va tenuto conto delle difficoltà e della sfortuna che hanno accompagnato la rosa da agosto ad oggi.

Le difficoltà di Thiago Motta come allenatore sono sotto gli occhi di tutti e il rischio di continuare in questo modo c’è, quindi si intende correre subito ai ripari.

Juventus, Thiago Motta in grande difficoltà: le ultime

I risultati della Juventus non sono stati troppo positivi fino a questo momento. In Serie A la rincorsa al quarto posto è molto complicata ma la volontà è quella di non fermarsi di fronte a nulla e provare a cambiare la situazione che in questo momento risulta molto difficile. In Champions League è l’unica squadra italiana che al momento non è nelle prime otto e quindi dovrà giocarsi ancora una partita in più per accedere agli ottavi di finale.

Il profilo di Thiago Motta è stato molto apprezzato a inizio stagione ma ora sono iniziati i problemi veri anche per l’allenatore che sta provando a far trovare la giusta quadra alla rosa per i prossimi mesi.

Secondo le voci che arrivano da Torino, ora c’è un ultimatum pesante per Thiago Motta: possibile esonero in caso di sconfitta con il Napoli?

Thiago Motta out spopola sui social: tifosi contro il mister

I tifosi della Juventus sono contro Thiago Motta. Non sta piacendo il suo atteggiamento e soprattutto il modo in cui la squadra sta affrontando le difficoltà e per questo motivo iniziano a chiedere alla società di darsi una mossa per avere un futuro migliore, così come si pensava potesse essere dopo l’addio di Massimiliano Allegri.

I social sono lo sfogatoio principale dei tifosi che su X si stanno scagliando contro l’allenatore bianconero. “Thiago Motta OUT” è in tendenza e il rischio è che le critiche possano aumentare dopo la super sfida contro il Napoli. In caso di sconfitta contro la squadra di Antonio Conte, infatti, è prevista l’ondata di polemiche contro il tecnico.

Molti tifosi della Juventus chiedono l’esonero di Thiago Motta. In tanti chiedono un cambio allenatore perché il tecnico italo-brasiliano non ha mai fatto breccia nel loro cuore.

Esonero Thiago Motta: la posizione della Juventus

La Juventus non prende minimamente in considerazione l’esonero di Thiago Motta. La società è pienamente convinta delle sue capacità e vuole continuare su questa scia, con la convinzione che il lavoro quotidiano e le idee del tecnico potranno essere presto assimilate da tutti.

Il futuro di Thiago Motta è e sarà alla Juventus, almeno fino alla fine della stagioene. Poi si faranno le giuste valutazioni sul caso per capire se e come andare avanti tutti insieme.