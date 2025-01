Juve, bivio Thiago Motta: c’è una conferma sul’esonero

Colpo di scena per la Juventus che può nuovamente mettere in discussione il lavoro di Thiago Motta che ha deluso le aspettative rispetto inizio stagione.

In estate si è data una sterzata decisiva a quello che è il progetto bianconero con l’esonero di Allegri e la scelta di puntare su Thiago Motta. Adesso però ci sono delle novità che arrivano e riguardano una situazione sempre più complicata per il club bianconero che non riesce a trovare la continuità di risultati che si pensava potesse avere a questo punto della stagione.

In Champions League la classifica si è complicata e la Juve pare che sarà costretta a fare un turno in più di playoff prima della fase finale degli Ottavi dove non è riuscita a qualificarsi. Un momento complicata per Thiago Motta che anche in campionato è fuori dalla zona Champions al momento.

Juve, esonero Thiago Motta: la scelta presa

Adesso si cerca di capire come si possa andare avanti con Thiago Motta da allenatore alla Juve se i risultati dovessero continuare ad essere questi deludenti e altalenanti che stanno arrivando. Decisive saranno sicuramente le prossime partite anche per lo stesso futuro del tecnico.

Ancora tensione in casa Juventus con Thiago Motta che non riesce a dare alla squadra quella continuità di risultati con vittorie che ci si aspettava. Sono sempre di più i pareggi ottenuti tra campionato e Champions e per questo motivo che ora c’è intenzione di dare una sterzata al progetto.

Arrivati a questo punto è a serio rischio esonero Thiago Motta dalla Juventus perché ora il tecnico dovrà ottenere delle vittorie decisive per il suo futuro. Napoli, Empoli, Como e Inter in campionato, mentre Benfica in Champions. Queste prossime 5 partite sono decisive e il club si aspetta almeno 3-4 vittorie per provare a dare entusiasmo e continuità di risultati che manca.

La Juve sta facendo ancora altro mercato per Thiago Motta e per questo che c’è il serio rischio che possano arrivare pessime notizie in vista delle prossime settimane per l’allenatore messo ad un bivio e in bilico.