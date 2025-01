UFFICIALE il nuovo allenatore: hanno pagato la clausola

L’esonero degli scorsi giorni ha decisamente destabilizzato l’ambiente, curioso di capire chi la società avrebbe scelto come sostituto.

Tanti nomi sarebbero stati accostati alla panchina della squadra, ma alla fine la scelta è ricaduto su un profilo giovane ma che si è messo in mostra grazie alla sua abilità di far giocare bene praticamente tutte le sue squadre.

Ovviamente sedersi sulla panchina di questo club è un importante salto di qualità in carriera, ma l’allenatore è sicuro non solo di poter reggere la pressione, ma anche di riportare la squadra nelle zone di classifica che merita, e che oggi invece non rispecchiano il vero valore della rosa.

UFFICIALE il nuovo allenatore

La sconfitta nell’ultimo weekend di campionato ha fatto andare su tutte le furie la proprietà, che in momento delicato della stagione ha deciso di rischiare cambiando allenatore. La distanza dalla vetta non è poi neanche così proibitiva, ma qualcosa, proprio anche a livello di rapporti umani, sembrerebbe essersi spaccato tra le parti. Ecco spiegate le motivazioni dietro ad un esonero che oggi è già il passato, visto che nelle scorse ore il club avrebbe anche presentato il nuovo allenatore, profilo completamente diverso da quello che si aspettavano i tifosi, ma del quale si parla invece un gran bene, soprattutto in patria.

Stando dunque a quanto comunicato dalla società stessa sui propri canali social, Martin Anselmi è il nuovo allenatore del Porto. Classe 1985, l’argentino è stato prelevato dalla compagine messicana del Cruz Azul, storica squadra di Città del Messico. Considerata la sua giovane età, Anselmi ha avuto altre 2 esperienze prima di quella messicana, ovvero in Ecuador all’Independiente del Valle ed in patria a La Calera, oltre a quella da vice allenatore in Brasile all’Internacional.

Per il nuovo allenatore hanno pagato la clausola rescissoria

Dalle parti del Do Dragao credono tanto nelle conoscenze dell’allenatore argentino al punto che il club di Villas Boas ha pagato 3 milioni di euro al Cruz Azul per liberare Anselmi e farlo arrivare in Portogallo. Adesso al classe ’85 non resta che dimostrare tutte le sue abilità, consapevole che il Porto ha investito tante speranze, e soldi, su di lui.